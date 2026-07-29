Venezuela entrega nota de protesta a embajador de Irán por expresiones "despectivas e impropias"

Felix Plasencia, actual canciller de Venezuela fue embajador de Venezuela en EEUU hasta el 13 de julio 2026.

CARACAS .- La Cancillería de Venezuela entregó al embajador de Irán , Ali Chegini, una nota de protesta por las "expresiones despectivas e impropias por las instituciones y autoridades" del país emitidas por Teherán, uno de los principales aliados de Caracas desde hace más de dos décadas, lo que podría suponer un viraje de la política exterior.

La nota de protesta exigió “el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de la República Bolivariana de Venezuela”, según informó el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en su cuenta en X tras convocar al embajador iraní.

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El canciller Félix Plasencia, designado por la jefa encargada Delcy Rodríguez el 13 de julio pasado en sustitución de Yvan Gil, no aparece en la fotografía que acompaña el texto oficial difundido por su despacho.

Aunque el mensaje no hace alusión a las declaraciones iraníes que ocasionaron la nota de protesta, se informó que el ministro de Relaciones Exteriores de Teherán, Abás Araqchi, afirmó en fecha reciente que Irán "no es Venezuela", en una aparente relación con la operación de EEUU condujo a la captura de Nicolás Maduro.

#Atención | Hoy, fue convocado a la cancillería venezolana el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela para hacer entrega de nota de protesta por las expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades de Venezuela



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¿Viraje frente a Irán?

Esto ocasionó que el gobierno de Trump dejó de su lado a la gestión transitoria de Rodríguez, según una entrevista divulgada en redes sociales.

El ministerio venezolano reiteró en su mensaje “su posición acerca de las bases de las relaciones entre todos los países”

Y subrayó “el respeto reciproco, la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y los demás principios del Derecho Internacional, que han orientado históricamente las relaciones” entre Venezuela y la República Islámica de Irán.

La posición de Venezuela frente a Irán, sin precedentes en más de dos décadas del chavismo, podría marcar un viraje en los vínculos de Caracas y Teherán, según se especuló.

Sin embargo por años han compartido su postura contra EEUU y acuerdos vigentes en sectores estratégicos como el petroquímico y el minero, algunos desde 2025, cuyo contenido no han hecho público.

Venezuela y su política exterior

La decisión anunciada por el despacho de Plasencia coincide con la nueva agudización de tensiones entre EEUU e Irán

También es la tercera relevante en la política exterior de Venezuela y se da a conocer días después de que Plasencia informó la activación del proceso para el “retiro definitivo” del Estado venezolano de la Corte Penal Internacional (CPI) creada por el Estatuto de Roma, pilar de la defensa de derechos humanos a escala global.

La otra es el restablecimiento de las relaciones con Perú, con la nueva presidenta conservadora Keiko Fujimori, rotas hace dos años.

FUENTE: Con información de Ministerio de Relaciones Exteriores Venezuela red X, EFE, cnnenespañol