Italia confirma conversaciones con Pep Guardiola para asumir la selección

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, controla el balón y ahora piensa en su próximo duelo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) confirmó este miércoles que mantiene conversaciones con el entrenador español Pep Guardiola, quien emerge como uno de los principales candidatos para convertirse en el nuevo seleccionador de la Azzurra.

El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, reconoció públicamente que existe un diálogo con el extécnico del Manchester City y admitió que la federación está dispuesta a hacer un esfuerzo económico excepcional para intentar concretar su contratación.

"Sí, y es una excepción por razones evidentes. No está dicho que eso llegue a concretarse; aun así, creo que era justo e importante abrir un diálogo y mantenerlo vivo", declaró Malagò al ser consultado sobre la posibilidad de aumentar el presupuesto destinado al nuevo seleccionador.

El dirigente aclaró que el acercamiento con Guardiola no representa una falta de respeto hacia los demás aspirantes al cargo y aseguró que la búsqueda del nuevo entrenador no se limita únicamente a los nombres que más han sonado en los últimos días.

Además del estratega español, también figuran entre los candidatos el campeón del mundo con Italia en 2006, Andrea Pirlo, y Roberto Mancini, quien ya dirigió a la selección italiana y conquistó la Eurocopa 2021.

La Azzurra atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente. Pese a ser cuatro veces campeona del mundo y dos veces monarca de Europa, Italia no logró clasificarse a las tres últimas Copas del Mundo (2018, 2022 y 2026), una situación que ha incrementado la presión para iniciar un nuevo proyecto competitivo.

Guardiola, de 55 años, finalizó recientemente una exitosa etapa de diez temporadas al frente del Manchester City, donde conquistó 20 títulos y consolidó uno de los ciclos más dominantes del fútbol europeo.