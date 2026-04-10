Italia recurre al técnico sub-21 tras el fracaso mundialista de Gattuso

El técnico del Olympique de Marsella Gennaro Gattuso durante el partido contra Niza en la liga francesa, el 21 de octubre de 2023. Gattuso ha sido despedido del cargo.

La selección de Italia atraviesa una de sus crisis más profundas y ya tiene solución provisional: el técnico del equipo sub-21, Silvio Baldini, será el encargado de dirigir a la Nazionale en los amistosos de junio ante Grecia y Luxemburgo.

La decisión llega tras la dimisión de Gennaro Gattuso , quien dejó el cargo luego del duro golpe que supuso quedar fuera del Mundial 2026, marcando la tercera ausencia consecutiva de la Azzurra en una Copa del Mundo.

Crisis institucional y deportiva en la FIGC

El panorama en la Federación Italiana de Fútbol es complejo. A la salida de Gattuso se suma la dimisión de su presidente, Gabriele Gravina, tras la eliminación en penales frente a Bosnia.

Sin liderazgo claro, la federación ha optado por Baldini como solución temporal mientras se define el nuevo rumbo del fútbol italiano. El técnico dirigirá los encuentros ante Luxemburgo (3 de junio) y Grecia (7 de junio), ambos como visitante.

Un entrenador con métodos poco convencionales

Baldini no pasa desapercibido. El estratega se ha hecho viral por sus métodos poco ortodoxos, como entrenar a sus jugadores con un parche en el ojo para mejorar la concentración, una imagen que dio la vuelta al mundo meses atrás.

Su llegada representa una apuesta distinta en un momento donde Italia busca reconstruirse desde lo deportivo y lo institucional.

Conte, principal candidato para el banquillo

Mientras tanto, la federación no tomará una decisión definitiva sobre el nuevo seleccionador hasta finales de junio, cuando también se defina al nuevo presidente.

Según medios italianos, el actual entrenador del Napoli, Antonio Conte, es el gran favorito para asumir el cargo, en lo que sería su regreso tras dirigir a la selección entre 2014 y 2016.

Italia, tetracampeona del mundo, vive así un momento de transición crítica, con la mira puesta en recuperar su prestigio internacional tras años de resultados decepcionantes.