miércoles 19  de  agosto 2026
FÚTBOL

Vicepresidente del Consejo de la FIFA retira su apoyo a Infantino

En una carta a Gianni Infantino, el también patrón de la Federación Húngara de Fútbol dijo haber "perdido la confianza depositada previamente"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

DON MACKINNON / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BUDAPEST.- El húngaro Sandor Csanyi, uno de los ocho vicepresidentes del Consejo de la FIFA, anunció que retira su apoyo al presidente de la instancia mundial, Gianni Infantino, criticado desde su abortado proyecto de apertura a inversores privados.

En una carta a Infantino, consultada el miércoles por la AFP, Csanyi, también patrón de la Federación Húngara de Fútbol, dijo haber "perdido la confianza depositada previamente" en el presidente de la FIFA.

Lee además
Los jugadores españoles celebran con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina en el estadio New York/New Jersey en East Rutherford el 19 de julio de 2026. 
Fútbol

Presidente de La Liga Española carga contra Infantino y exige responsabilidades por la crisis de gobernanza en la FIFA
En foto del miércoles 16 de agosto del 2023, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observa el encuentro entre Inglaterra y Australia de las semifinales de la Copa Mundial femenina.
Fútbol

Noruega exige la renuncia de Gianni Infantino en plena crisis de la FIFA

Para justificar su posición, Csanyi menciona "decisiones que sirven a intereses políticos más que a los del fútbol", especialmente durante el Mundial 2026. También cargó contra el plan de abrir la instancia a inversores privados, un proyecto realizado "en secreto, sin haber informado al Consejo de la FIFA".

"La gota que colma el vaso ha sido el inesperado despido" del francés Kevin Lamour, el número 3 de la FIFA, añadió.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

"Mi convicción de que usted sea capaz de dirigir la FIFA con éxito y de manera eficaz (...) se ha visto socavada", concluyó el húngaro, dirigiéndose al dirigente italosuizo.

La FIFA anunció el lunes la salida de Lamour, director general de operaciones, desde donde supervisaba sectores administrativos clave como los asuntos jurídicos, la comunicación y la gestión de personal.

El francés era uno de los más altos cargos en la FIFA que criticó el proyecto de Infantino, candidato a ser reelegido en marzo de 2027.

"No solamente el proyecto no debe ver jamás la luz (...) sino que ha llegado el momento de hacerse las preguntas correctas y de tomar buenas decisiones", escribió Lamour en un comunicado enviado a la agencia de prensa AP y publicado el 31 de julio.

Reijnders abandona el City

El centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders ha llegado a Arabia Saudita tras concretarse su traspaso del Manchester City al Al Qadsiah hasta 2031, indicó el miércoles un responsable del club saudita a la AFP.

Un corresponsal de la AFP vio al internacional neerlandés entrar el martes en la sede del club de la ciudad de Al Khobar, en el este del reino arábigo.

Según la prensa, el Al Qadsiah habría pagado cerca de 61 millones de euros (71 millones de dólares) para hacerse con los servicios del jugador de 28 años, que disputó el Mundial 2026 de Norteamérica con Países Bajos.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Infantino recibe respaldo de Sudamérica y México en plena crisis por su proyecto de inversión privada

Donald Trump sale en defensa de Infantino en plena crisis en la FIFA

Escocia retira su apoyo a Infantino y no votará por su reelección en 2027

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ganadores de la primarias en Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Resultados de las primarias en Miami-Dade: ganadores y segunda vuelta

Imagen fotorrealista de los candidatos Byron Donalds y David Jolly.
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly sellan duelo por la gobernación de Florida, ¿qué sigue?

Un manifestante sostiene un cartel pidiendo a la Corte Suprema de EEUU que mantenga el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Washington, D. C., el 16 de marzo de 2026.
MIGRACIÓN

Juez aprueba retiro de TPS a miles de inmigrantes etíopes

El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.
EEUU

Hispano nombrado subsecretario de Estado promete combate al narcoterrorismo

Ron DeSantis suspende a Mike Caruso , secretario del condado de Palm Beach. 
TRAS LAS REJAS

DeSantis suspende a secretario de las cortes de Palm Beach, arrestado bajo cargos de abuso sexual a menor

Te puede interesar

Centro de conteo de votos anticipados y por correo en la sede de la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade.
ELECCIONES

¿Avanza la izquierda socialista en Florida como en otros estados demócratas?

Por Leonardo Morales
Ron DeSantis suspende a Mike Caruso , secretario del condado de Palm Beach. 
TRAS LAS REJAS

DeSantis suspende a secretario de las cortes de Palm Beach, arrestado bajo cargos de abuso sexual a menor

Meliza Campos-Sanchez, vinculada en este caso.
SUCESO

Arrestan a madre acusada de verter cera caliente sobre sus hijas e incendiar su casa en Miami-Dade

Imagen fotorrealista de los candidatos Byron Donalds y David Jolly.
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly sellan duelo por la gobernación de Florida, ¿qué sigue?

Inflación acumulada tras pandemia en 2020.
EEUU

¿Sabías qué? Cifras sobre el costo de la vida