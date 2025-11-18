martes 18  de  noviembre 2025
¿Ahora sí cruzó sus límites? YouTuber Jake Paul anuncia pelea en Miami contra excampeón del peso pesado

El británico Anthony Joshua, excampeón de los pesos pesados, se medirá con el polémico Jake Paul en un combate profesional en Miami en diciembre

El estadounidense Jake Paul y el mexicano Julio César Chávez Jr. (fuera de cuadro) pelean durante su combate de boxeo de peso crucero en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025.&nbsp;

Patrick T. Fallon / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua peleará contra la estrella de YouTube, Jake Paul, en un combate profesional en Estados Unidos el próximo mes, anunció este lunes Matchroom Boxing, la empresa promotora del combate.

Joshua, británico de 36 años y excampeón unificado de peso pesado en dos ocasiones, se enfrentará al youtuber convertido en boxeador en el Kaseya Center de Miami.

La pelea constará de ocho asaltos de tres minutos cada uno.

Paul, de 28 años, tenía previsto inicialmente enfrentarse al peso ligero Gervonta Davis en un combate de exhibición a principios de este mes, pero esta pelea fue cancelada.

El youtuber estadounidense ya se midió, en noviembre de 2024 en Texas, al legendario boxeador Mike Tyson.

Joshua no ha vuelto a pelear desde que fue derrotado por su compatriota Daniel Dubois en Wembley en septiembre del año pasado en un combate por el título de la Federación Internacional de Boxeo.

Wembanyama queda fuera por varias semanas

La estrella de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, enfrentará un período de inactividad de "varias semanas" tras confirmarse que sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda, informó el equipo este lunes.

Los Spurs indicaron en un comunicado que el jugador francés de 21 años se lesionó durante el partido del viernes contra los Warriors de Golden State.

Aunque no se estableció un plazo específico para su regreso, ESPN reportó que el imponente pívot se perdería "varias semanas".

Wembanyama había sido listado como cuestionable para el partido del domingo ante los Kings de Sacramento y finalmente no participó en el encuentro.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, explicó que el equipo está actuando con cautela respecto a la lesión en la pantorrilla del jugador.

"Hemos visto recientemente en la liga que los problemas de tensión en la pantorrilla no son algo que se deba tomar a la ligera", dijo Johnson. "No queremos arriesgarlo".

El ex seleccionado número 1 del Draft ha tenido un inicio de temporada impresionante, con un promedio de 26,2 puntos y 12,9 rebotes en 12 partidos.

Wembanyama regresó a las canchas tras un largo período de inactividad la temporada pasada debido a una trombosis venosa profunda en su hombro derecho.

FUENTE: AFP

