martes 4  de  noviembre 2025
Boxeo

Jake Paul explota contra Gervonta Davis tras cancelación de su pelea en Netflix por denuncia de abuso

El youtuber y boxeador estadounidense calificó a Davis como “un pedazo de basura humana” luego de que se suspendiera su combate por las graves acusaciones en su contra.

Jake Paul, izquierda, y Tommy Fury, durante la pelea de boxeo en Riad, Arabia Saudita. el lunes 27 de febrero de 2023. Fury conecta de zurda en el rostro de Paul, quien sufrió su primera derrota como boxeador profesional.&nbsp;

Jake Paul, izquierda, y Tommy Fury, durante la pelea de boxeo en Riad, Arabia Saudita. el lunes 27 de febrero de 2023. Fury conecta de zurda en el rostro de Paul, quien sufrió su primera derrota como boxeador profesional. 

AP
Por Pedro Felipe Hernández

Jake Paul arremetió con dureza contra Gervonta Davis después de que se cancelara su pelea de exhibición, prevista para el 14 de noviembre en Miami y que sería transmitida por Netflix.

La promotora Most Valuable Promotions (MVP) anunció la suspensión del evento apenas días después de que Davis fuera acusado de agresión, secuestro, encarcelamiento forzado y daño emocional intencional en una demanda civil presentada por una expareja.

Lee además
El estadounidense Jake Paul y el mexicano Julio César Chávez Jr. (fuera de cuadro) pelean durante su combate de boxeo de peso crucero en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. 
BOXEO

Netflix cancela polémica pelea de boxeo en Miami tras investigación por violencia doméstica
El delantero español del Barcelona, Ferran Torres (C), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona, el 21 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

Barcelona busca impulso en la Champions con un Lamine Yamal apagado

“Gervonta Davis es un pedazo de basura humana. Trabajar con él es una pesadilla absoluta”, escribió Paul en su cuenta de X (antes Twitter).

El boxeador y creador de contenido añadió: “No quería darle a este abusador de mujeres una plataforma para ganar seguidores ni dinero. Mi compañía apoya a las mujeres. Lamento mucho todo esto”.

El combate estaba programado para realizarse en Miami, con transmisión exclusiva por Netflix, como parte de la nueva asociación de la plataforma con MVP.

jakepaulmexico.jpg
El estadounidense Jake Paul y el mexicano Julio César Chávez Jr. (fuera de cuadro) pelean durante su combate de boxeo de peso crucero en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025.

El estadounidense Jake Paul y el mexicano Julio César Chávez Jr. (fuera de cuadro) pelean durante su combate de boxeo de peso crucero en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025.

El CEO de la promotora, Nakisa Bidarian, confirmó que el evento no seguirá adelante, aunque Jake Paul sí encabezará una velada en Netflix en 2025.

“Nuestro equipo ha trabajado estrechamente con todas las partes para manejar esta situación de forma responsable. Los detalles sobre la nueva fecha, sede, rival y cartelera se anunciarán próximamente”, explicó Bidarian en un comunicado.

Por su parte, Gervonta Davis (30-0-1, 28 KOs) continúa siendo el campeón mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), aunque su futuro deportivo vuelve a quedar en entredicho tras las acusaciones en su contra.

Temas
Te puede interesar

Entrenador del Liverpool baña de elogios a Xabi Alonso con su Real Madrid

Los Ángeles abarrota las calles para celebrar a sus bicampeones Dodgers

Presidente de la federación italiana asegura presencia de Djokovic en las Finales de la ATP

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Robert Koehler, conocido como el violador de las fundas de almohadas.
JUSTICIA TARDÍA

Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
POLÍTICA

República Dominicana pospone Cumbre de las Américas tras "cuidadoso análisis" por situación en la región

Te puede interesar

Alina García, supervisora de elecciones de Miami Dade.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

Por DANIEL CASTROPÉ
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes