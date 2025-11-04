Jake Paul explota contra Gervonta Davis tras cancelación de su pelea en Netflix por denuncia de abuso

Jake Paul, izquierda, y Tommy Fury, durante la pelea de boxeo en Riad, Arabia Saudita. el lunes 27 de febrero de 2023. Fury conecta de zurda en el rostro de Paul, quien sufrió su primera derrota como boxeador profesional.

Jake Paul arremetió con dureza contra Gervonta Davis después de que se cancelara su pelea de exhibición, prevista para el 14 de noviembre en Miami y que sería transmitida por Netflix .

La promotora Most Valuable Promotions (MVP) anunció la suspensión del evento apenas días después de que Davis fuera acusado de agresión, secuestro, encarcelamiento forzado y daño emocional intencional en una demanda civil presentada por una expareja.

“Gervonta Davis es un pedazo de basura humana. Trabajar con él es una pesadilla absoluta”, escribió Paul en su cuenta de X (antes Twitter).

El boxeador y creador de contenido añadió: “No quería darle a este abusador de mujeres una plataforma para ganar seguidores ni dinero. Mi compañía apoya a las mujeres. Lamento mucho todo esto”.

El combate estaba programado para realizarse en Miami, con transmisión exclusiva por Netflix, como parte de la nueva asociación de la plataforma con MVP.

jakepaulmexico.jpg El estadounidense Jake Paul y el mexicano Julio César Chávez Jr. (fuera de cuadro) pelean durante su combate de boxeo de peso crucero en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. Patrick T. Fallon / AFP

El CEO de la promotora, Nakisa Bidarian, confirmó que el evento no seguirá adelante, aunque Jake Paul sí encabezará una velada en Netflix en 2025.

“Nuestro equipo ha trabajado estrechamente con todas las partes para manejar esta situación de forma responsable. Los detalles sobre la nueva fecha, sede, rival y cartelera se anunciarán próximamente”, explicó Bidarian en un comunicado.

Por su parte, Gervonta Davis (30-0-1, 28 KOs) continúa siendo el campeón mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), aunque su futuro deportivo vuelve a quedar en entredicho tras las acusaciones en su contra.