Cristiano Ronaldo desvela que su emotiva retirada llegará "pronto"

En una reciente entrevista con el británico Piers Morgan, el portugués Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, confesó que su despedida "será dura, por supuesto"

El portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto en el campo durante un partido entre su Al-Nassr y el Al-Fateh, el 26 de enero de 2025.

El portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto en el campo durante un partido entre su Al-Nassr y el Al-Fateh, el 26 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El futbolista portugués Cristiano Ronaldo reveló en una entrevista con Piers Morgan publicada este martes que planea retirarse "pronto".

El jugador del Al Nassr saudita compartió sus reflexiones sobre su futura retirada en una entrevista concedida al animador británico Piers Morgan y publicada en la plataforma YouTube.

Esta foto, publicada por el Club de Fútbol Al-Nassr el 26 de junio de 2025, muestra al delantero portugués Cristiano Ronaldo (izq.) posando para una fotografía con el presidente del club, Abdullah Al-Majid, tras firmar un nuevo contrato con el club saudí en un lugar no revelado. Ronaldo firmó una extensión de contrato por dos años con el Al Nassr de Arabia Saudí, anunció el club el 26 de junio, tras meses de especulaciones sobre el equipo al que ficharía para la próxima temporada. (Foto de Al Nassr Football Club / AFP) / USO EDITORIAL RESTRINGIDO - CRÉDITO OBLIGATORIO AFP PHOTO / HO /AL NASSR FOOTBALL CLUB - SIN MARKETING NI CAMPAÑAS PUBLICITARIAS - DISTRIBUIDO COMO SERVICIO A CLIENTES
El portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto en el campo durante un partido entre su Al-Nassr y el Al-Fateh, el 26 de enero de 2025.
"Será pronto, pero creo que estaré preparado", confesó al ser preguntado sobre cuándo piensa colgar las botas.

"Será duro, por supuesto ¿Será difícil? Sí. Probablemente lloraré, sí. Soy una persona abierta. Será muy, muy difícil", confesó el astro portugués de 40 años.

"Pero llevo preparando mi futuro desde que tenía 25, 26 o 27 años. Así que pienso que seré capaz de soportar la presión", añadió.

Ronaldo, autor de 952 goles en su carrera, es uno de los futbolistas con mejor palmarés de la historia del fútbol. Actualmente ha renovado con el club Al Nassr hasta 2027.

Vida después del fútbol

El portugués confía en poder vivir sin el fútbol y confesó que desea concentrarse en su familia y en los otros centros de interés.

"Nada podrá compararse con la adrenalina que tienes en el fútbol al marcar un gol", dijo. "Pero todo tiene un comienzo y un final. Tengo otras pasiones. Tendré más tiempo para mí, tendré más tiempo para mi familia y para educar a mis hijos".

"Quiero seguir a Cristiano Junior porque está en una edad en la que los niños hacen cosas estúpidas. Yo era igual. Mateo también ama el fútbol".

"Quiero hacer más cosas divertidas. Me encanta jugar al pádel con mis mejores amigos. Nos estamos volviendo bastante buenos", desveló.

Tras haber iniciado su carrera con el Sporting de Portugal, Ronaldo pasó después por Manchester United, Real Madrid y Juventus.

En su primer paso por el club mancuniano, ganó tres veces la Premier League y levantó su primera Liga de Campeones, entre otros trofeos. Con el Real Madrid, levantó hasta en otras cuatro ocasiones la Champions, además de 2 títulos de Liga.

A nivel individual, fue galardonado en cinco ocasiones con el Balón de Oro.

A finales de 2022, fichó por el Al Nassr saudita, tras un segundo paso no tan fructuoso por el Manchester United.

FUENTE: AFP

