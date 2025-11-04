martes 4  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Barcelona busca impulso en la Champions con un Lamine Yamal apagado

Sin recuperar las sensaciones de la pasada temporada, el Barcelona espera afianzarse entre los primeros ocho de la Champions en su visita a Brujas

El delantero español del Barcelona, Ferran Torres (C), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona, el 21 de septiembre de 2025.

El delantero español del Barcelona, Ferran Torres (C), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona, el 21 de septiembre de 2025.

Josep LAGO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUJAS.- El Barcelona, que sigue sin recuperar las sensaciones de la pasada temporada, debido al bajo estado de forma de su estrella Lamine Yamal que arrastra unas molestias en el pubis, espera afianzarse entre los ocho primeros de la Champions en su visita a Brujas el miércoles.

El atacante español cayó lesionado en el parón internacional de septiembre y, desde entonces, deambula por el césped a medio gas, en un quiero y no puedo.

Lee además
El delantero español del Barcelona, Ferran Torres (C), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona, el 21 de septiembre de 2025.
Fútbol

Miami se queda sin el polémico encuentro entre Barcelona y Villarreal
El delantero español del Barcelona, Ferran Torres (C), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona, el 21 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

¿Por qué se canceló el partido entre el Barcelona y el Villarreal en Miami?

Mira al frente para regatear, pero acaba pasando hacia atrás, o centra de manera imprecisa y sin fuerza. Empieza con garra y, luego, termina los duelos sin brillo.

Jugar sin estar al 100%

En los medios españoles, los especialistas en medicina deportiva explican que una lesión en el pubis aparece y desaparece, deja entrenar, pero al mismo tiempo no permite al que la sufre jugar al 100%.

Pese a todo, la titularidad de Yamal ante el conjunto belga está asegurada, sobre todo por las numerosas bajas que tiene el Barça y porque el equipo necesita los tres puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla, tras haber perdido ya un partido, contra el PSG en la segunda jornada.

En esta ocasión, el astro culé gozará de la compañía de los recuperados Robert Lewandowski y Dani Olmo, aunque no del brasileño Rapnhinha.

Embed

Hansi Flick tampoco podrá contar con su organizador de juego, Pedri González, también lesionado y que será sustituido por Marc Casadó para completar la medular con el neerlandés Frenkie De Jong y con un Fermín López en gran forma.

Pero donde más problemas está teniendo el Barcelona se encuentra en la zaga. La marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudita se nota más de lo que hubiera podido adivinarse.

Problemas en la zaga

El joven Pau Cubarsí parece otro sin el vasco a su lado, teniendo que compartir el eje de la zaga con Eric García, que por ahora se ha impuesto al uruguayo Ronald Araújo.

Tampoco los laterales Jules Koundé y Alejandro Balde están a su máximo nivel.

El escaso rendimiento de la defensa se refleja en los goles encajados: 13 tantos en 11 partidos de LaLiga y 4 en 3 encuentros en Champions. Además, lleva ocho duelos consecutivos en los que su rival ha marcado.

Por el momento, el único que se salva es Eric García: "Ha dado un paso adelante fantástico, se lo he dicho. Cuando hemos marcado el tercero le he pedido que sea más positivo. Está muy concentrado, lo quiere hacer todo bien, pero también necesitamos momentos positivos. Estoy contento por él y por el equipo", destacó Flick tras la última victoria contra el Elche.

El Brujas, por su parte, tiene tres puntos, los sumados contra el Mónaco (4-0) en su estadio Jan Breydel, pequeño (30.000 espectadores), pero con un ambiente muy caliente en las noches de Champions.

Tras perder en sus visitas a Múnich (4-0) y Atalanta (2-1), los belgas saben que sus posibilidades de supervivencia en el torneo pasan por ser fuertes en su estadio.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

En el Barcelona aseguran que las críticas motivarán a Lamine Yamal para el Clásico

Esto fue lo que dejó el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, más allá del resultado

El Barcelona ya tiene fecha para volver a su Camp Nou

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Robert Koehler, conocido como el violador de las fundas de almohadas.
JUSTICIA TARDÍA

Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
POLÍTICA

República Dominicana pospone Cumbre de las Américas tras "cuidadoso análisis" por situación en la región

Te puede interesar

Alina García, supervisora de elecciones de Miami Dade.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

Por DANIEL CASTROPÉ
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes