Entrenador del Liverpool baña de elogios a Xabi Alonso con su Real Madrid

Xabi Alonso "está haciendo un trabajo increíble" en el Real Madrid, al igual que su predecesor Carlo Ancelotti, elogió este lunes el técnico del Liverpool

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF, habla con sus jugadores durante el partido del grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, el 18 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Sandra Montañez / Getty Images / AFP

Sandra Montañez / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Xabi Alonso "está haciendo un trabajo increíble" en el Real Madrid, al igual que su predecesor Carlo Ancelotti, elogió este lunes el técnico del Liverpool, el neerlandés Arne Slot, en vísperas del enfrentamiento entre ambos equipos en Champions.

Exjugador destacado del Liverpool, Alonso comenzó su carrera como entrenador en la élite en el Bayer Leverkusen (2022/2025), con el que conquistó una Bundesliga, antes de suceder a Ancelotti en el conjunto blanco al final de la temporada pasada.

"Xabi Alonso está haciendo un trabajo increíble, pero Carlo Ancelotti también lo hizo y ganó muchos títulos", declaró Slot en la rueda de prensa previa al partido.

"Vi un muy buen Real Madrid la temporada pasada y lo sigo viendo hoy en día".

En Liga de Campeones, el Liverpool venció al club español 2-0 la pasada campaña en Anfield durante la fase de liguilla. Pero "es difícil comparar", afirmó Slot.

"Tenían muchos lesionados, lo que no ocurre hoy. Han mantenido gran parte del equipo", agregó.

El Real Madrid ha ganado trece de sus primeros catorce partidos esta temporada bajo la batuta de Alonso, de 43 años, excentrocampista del Liverpool, con el que logró la Champions en 2005.

La victoria 2-0 del Liverpool el sábado contra Aston Villa en la Premier League rompió una mala racha de seis derrotas en siete partidos (cinco jugados fuera de casa y dos en casa).

"El sábado, Anfield demostró lo importante que puede ser para el equipo y espero que los aficionados hagan lo mismo mañana (martes) por la noche", recalcó Slot.

El entrenador de los Reds confirmó las bajas por lesión del portero brasileño Alisson, del lateral neerlandés Jeremie Frimpong y del delantero sueco Alexander Isak, a los que espera recuperar para el partido del domingo contra el Manchester City en Premier League.

FUENTE: AFP

