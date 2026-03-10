Japón cierra invicto la fase de grupos del Clásico Mundial tras vencer a República Checa

El japonés Munetaka Murakami (der.) celebra con sus compañeros tras conectar un grand slam durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y la República Checa en el Tokyo Dome, Tokio, el 10 de marzo de 2026.

La selección de Selección de Japón de béisbol terminó con paso perfecto la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar 9-0 a la Selección de República Checa de béisbol en el Tokyo Dome.

El conjunto japonés, vigente campeón del torneo, aseguró así su cuarta victoria en igual número de partidos y llegará invicto a los cuartos de final, que se disputarán en Estados Unidos.

Béisbol Shohei Ohtani advierte que Japón enfrentará un camino difícil para defender el título en el Clásico Mundial de Béisbol

Béisbol Japón vence a Australia y asegura su pase a cuartos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Un duelo más cerrado de lo que indicó el marcador

Aunque el resultado final fue amplio, el encuentro fue mucho más equilibrado durante la mayor parte del juego. Japón no pudo descifrar el pitcheo checo hasta las últimas entradas y no logró anotar carreras hasta el octavo episodio.

El equipo europeo, compuesto en gran parte por jugadores amateurs, sorprendió al contener a una ofensiva japonesa llena de talento internacional, incluso sin la presencia de su máxima figura, Shohei Ohtani, quien no participó en el partido para descansar.

El abridor Ondrej Satoria, electricista de profesión, volvió a protagonizar una actuación destacada. El lanzador mantuvo en cero a Japón hasta la quinta entrada antes de abandonar el montículo en lo que fue su despedida de la selección nacional.

Visiblemente emocionado, Satoria recibió una prolongada ovación del público japonés al salir del terreno.

Japón resolvió el partido en las últimas entradas

La resistencia checa finalmente se rompió en la octava entrada, cuando un error defensivo permitió que Teruaki Sato anotara la primera carrera del partido.

Poco después, Ukyo Shuto conectó un jonrón de tres carreras que amplió la ventaja y comenzó a encaminar el triunfo japonés.

El golpe definitivo llegó en la novena entrada con un grand slam de Munetaka Murakami, reciente incorporación de los Chicago White Sox, quien se reivindicó tras haberse ponchado en dos turnos previos.

Japón apunta a su cuarto título

Con este resultado, Japón finaliza la fase de grupos con marca perfecta de 4-0 y confirma su condición de candidato al título.

El equipo asiático ahora viajará a Estados Unidos para disputar la fase de eliminación directa del torneo, donde buscará conquistar su cuarto campeonato en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.