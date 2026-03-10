martes 10  de  marzo 2026
Béisbol

Japón cierra invicto la fase de grupos del Clásico Mundial tras vencer a República Checa

Japón derrotó 9-0 a República Checa en el Tokyo Dome, terminó invicto la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y avanzó a cuartos de final

El japonés Munetaka Murakami (der.) celebra con sus compañeros tras conectar un grand slam durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y la República Checa en el Tokyo Dome, Tokio, el 10 de marzo de 2026.&nbsp;

Yuichi YAMAZAKI / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Selección de Japón de béisbol terminó con paso perfecto la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar 9-0 a la Selección de República Checa de béisbol en el Tokyo Dome.

El conjunto japonés, vigente campeón del torneo, aseguró así su cuarta victoria en igual número de partidos y llegará invicto a los cuartos de final, que se disputarán en Estados Unidos.

Los jugadores japoneses celebran su victoria durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y Australia en el Tokyo Dome, Tokio, el 8 de marzo de 2026. 
Béisbol

Japón vence a Australia y asegura su pase a cuartos del Clásico Mundial de Béisbol 2026
El japonés Shohei Ohtani solo será bateador designado en este Clásico Mundial de Béisbol.
Béisbol

Shohei Ohtani advierte que Japón enfrentará un camino difícil para defender el título en el Clásico Mundial de Béisbol

Un duelo más cerrado de lo que indicó el marcador

Aunque el resultado final fue amplio, el encuentro fue mucho más equilibrado durante la mayor parte del juego. Japón no pudo descifrar el pitcheo checo hasta las últimas entradas y no logró anotar carreras hasta el octavo episodio.

El equipo europeo, compuesto en gran parte por jugadores amateurs, sorprendió al contener a una ofensiva japonesa llena de talento internacional, incluso sin la presencia de su máxima figura, Shohei Ohtani, quien no participó en el partido para descansar.

El abridor Ondrej Satoria, electricista de profesión, volvió a protagonizar una actuación destacada. El lanzador mantuvo en cero a Japón hasta la quinta entrada antes de abandonar el montículo en lo que fue su despedida de la selección nacional.

Visiblemente emocionado, Satoria recibió una prolongada ovación del público japonés al salir del terreno.

Japón resolvió el partido en las últimas entradas

La resistencia checa finalmente se rompió en la octava entrada, cuando un error defensivo permitió que Teruaki Sato anotara la primera carrera del partido.

Poco después, Ukyo Shuto conectó un jonrón de tres carreras que amplió la ventaja y comenzó a encaminar el triunfo japonés.

El golpe definitivo llegó en la novena entrada con un grand slam de Munetaka Murakami, reciente incorporación de los Chicago White Sox, quien se reivindicó tras haberse ponchado en dos turnos previos.

Japón apunta a su cuarto título

Con este resultado, Japón finaliza la fase de grupos con marca perfecta de 4-0 y confirma su condición de candidato al título.

El equipo asiático ahora viajará a Estados Unidos para disputar la fase de eliminación directa del torneo, donde buscará conquistar su cuarto campeonato en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.

Un eclipse lunar total deja una "Luna de sangre" desde Japón hasta América

Barcelona obtiene licencia para que el Camp Nou amplíe su capacidad a casi 63.000 espectadores

Rodrygo es operado con éxito dice el Real Madrid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con sus simpatizantes en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.
VISITA POLÍTICA

Trump se reúne con exiliados cubanos y venezolanos en El Arepazo de Doral

El expreso político y excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela.
VENEZUELA

Partido político Centrados en la Gente comunica fin de alianza con Enrique Márquez

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

Senador René García junto a comisionados, organizaciones ambientales y representantes agrícolas del sur de Florida alerta sobre riesgos de la nueva ley para los Everglades. 
PATRIMONIO LOCAL

Líderes del sur de Florida advierten que ley estatal amenaza protección de los Everglades

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Imagen de referencia patrulla de policía.
ATAQUE

Disparan contra un consulado de EEUU en Canadá, policía local abre investigación

Imagen referencial.
INCERTIDUMBRE

Ley de redes sociales para adolescentes de Florida llega a tribunal de apelaciones

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk.  
FORBES

Musk duplica su fortuna y se mantiene como el más rico del mundo