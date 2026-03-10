martes 10  de  marzo 2026
Rodrygo es operado con éxito dice el Real Madrid

El atacante brasileño Rodrygo Goes fue operado "con éxito" de la rodilla derecha que se lesionó la semana pasada y que le impedirá disputar con Brasil el Mundial

AFP

El atacante brasileño Rodrygo Goes fue operado "con éxito" de la rodilla derecha que se lesionó la semana pasada y que le impedirá disputar con Brasil el Mundial de Norteamérica 2026.

"Rodrygo ha sido intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha", informó el Real Madrid en un breve comunicado publicado este martes.

"Comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación", añadió la entidad.

Rodrygo se lesionó en el partido que su equipo perdió 1-0 el lunes 2 de marzo ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Había ingresado al partido en el minuto 55, tras una tendinitis que le tuvo apartado cinco encuentros.

Al día siguiente, el club blanco informó de la grave lesión sufrida por el futbolista de 25 años.

Pese a que el Real Madrid no precisó el tiempo de recuperación, en lesiones de este tipo los jugadores tardarán un mínimo de seis meses para volver a jugar.

Es "uno de los peores días de mi vida, siempre temí esta lesión... Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente", lamentó Rodrygo el martes pasado en su cuenta en la red social Instagram, tras confirmarse la gravedad de la lesión y que se perderá el Mundial.

"No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quedar? He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía", agregó.

Rodrygo se perfilaba como una de las principales alternativas en la alineación del italiano Carlo Ancelotti, que aún evalúa si Neymar podría disputar un Mundial en el que Brasil aspira a ganar su sexta corona.

En el ciclo de Ancelotti, iniciado en junio del año pasado, Rodrygo disputó cuatro partidos, tres de ellos como titular, con dos goles y una asistencia.

Los pentacampeones mundiales integran junto a Marruecos, Haití y Escocia el Grupo C del torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

FUENTE: AFP

