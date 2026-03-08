Japón vence a Australia y asegura su pase a cuartos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Los jugadores japoneses celebran su victoria durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y Australia en el Tokyo Dome, Tokio, el 8 de marzo de 2026.

La selección de Japón logró una ajustada victoria 4-3 frente a Australia y aseguró su clasificación a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este domingo en el Tokyo Dome de Tokio.

Los campeones vigentes tuvieron que trabajar más de lo esperado ante una combativa selección australiana que estuvo cerca de dar la sorpresa en la recta final del partido.

Béisbol Shohei Ohtani advierte que Japón enfrentará un camino difícil para defender el título en el Clásico Mundial de Béisbol

Con el emperador Naruhito presente en las gradas, Japón vivió momentos de tensión cuando Australia tomó ventaja en la sexta entrada tras una carrera impulsada por Aaron Whitefield, aprovechando un error defensivo del receptor japonés Kenya Wakatsuki.

El momento decisivo llegó en la séptima entrada, cuando Masataka Yoshida conectó un jonrón de dos carreras que cambió el rumbo del partido y devolvió la ventaja a Japón. A partir de ahí, el conjunto local amplió la diferencia y parecía encaminarse a una victoria cómoda.

Sin embargo, Australia reaccionó en la novena entrada con cuadrangulares consecutivos de Alex Hall y Rixon Wingrove, lo que redujo la diferencia a una sola carrera y mantuvo el suspenso hasta el último momento.

Japón, que ya tenía asegurado su boleto a la fase eliminatoria incluso antes del inicio del partido gracias a la victoria de Taiwán 5-4 sobre Corea del Sur en el Grupo C, terminó confirmando su dominio y avanzó oficialmente a los cuartos de final.

AFP__20260306__A28A3ZQ__v1__MidRes__BaseballWorldJpnTpe El japonés Shohei Ohtani celebra después de batear un jonrón de Grand Slam durante el partido de primera ronda del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y Taiwán en el Tokyo Dome el 6 de marzo de 2026. Yuichi Yamazaki / AFP

A pesar de la derrota, Australia todavía mantiene opciones de clasificar. El equipo oceánico disputará su último partido de la fase de grupos este lunes frente a Corea del Sur en un duelo clave por el segundo boleto del Grupo C.

El crecimiento del béisbol australiano ha sido notable en los últimos años. En la edición anterior del Clásico Mundial, Japón derrotó con claridad a Australia 7-1, pero en esta ocasión el conjunto oceánico mostró mayor competitividad y logró mantener a los japoneses sin anotar durante las primeras seis entradas.

Uno de los momentos defensivos más destacados del encuentro llegó en la cuarta entrada, cuando el receptor australiano Robbie Perkins sorprendió a Shugo Maki en segunda base para completar el tercer out con las bases llenas y Shohei Ohtani al bate.

Japón cerrará su participación en la fase de grupos el martes ante República Checa, ya eliminada del torneo, mientras que Australia, Taiwán y Corea del Sur seguirán disputando la última plaza disponible para los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.