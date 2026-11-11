miércoles 11  de  noviembre 2026
FÚTBOL

Expatrón de FIFA asegura que el "dictador" Infantino necesita ayuda psicológica

Sepp Blatter, quien en su momento fuera el máximo mandatario de la FIFA, arremetió contra Gianni Infantino, actual presidente de la institución futbolera

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Jim WATSON / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BERLÍN.- El antiguo patrón de la FIFA, Sepp Blatter, arremetió contra su sucesor y actual presidente, Gianni Infantino, al que tildó de "dictador" y aseguró que necesita ayuda psicológica, en una entrevista publicada el miércoles por la revista alemana Der Spiegel.

Blatter, de 90 años, criticó la decisión de Infantino de crear el Premio de la Paz de la FIFA para el presidente estadounidense, Donald Trump, en la antesala del Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

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El exdirigente suizo también fue crítico con los planes de su sucesor de vender una parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo, una iniciativa que fue descartada tras las críticas recibidas.

"La FIFA está sufriendo. Actualmente está dirigida por una persona que se ha dejado cegar", estimó Blatter.

Sobre el polémico Premio de la Paz, Blatter aseguró que "fue embarazoso" y dijo no entender la decisión.

"¿Infantino concede un Premio de la Paz a alguien que poco después emprende una guerra contra Irán? Eso es una locura", criticó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

Blatter también acusó a Infantino de utilizar el dinero del órgano rector del balompié para asegurarse el apoyo de las federaciones nacionales de fútbol para su propia reelección.

"Es un dictador. La gente en la FIFA me dice que nadie puede subir en el ascensor con él. Es 'intocable".

Sobre el plan de Infantino de vender los derechos comerciales del Mundial, Blatter dijo: "Infantino ya no conoce límites. No entiende nada de esto. Quizá algún día habría que enviar a Infantino a un hospital psiquiátrico".

Reglas para "todos"

Blatter dimitió de la jefatura de la FIFA en 2015 en medio de acusaciones de corrupción, incluida la de haber intentado comprar votos para su presidencia, que ocupaba desde 1998.

Fue finalmente absuelto en dos juicios, aunque acabó inhabilitado por el comité de ética de la FIFA. Sin embargo, dijo no tener "arrepentimiento alguno" de su etapa al frente de la institución.

El suizo también criticó la decisión de la autoridad futbolística de no sancionar al delantero estadounidense Folarin Balogun, pese a haber sido expulsado durante el Mundial y permitirle jugar el decisivo partido de octavos de final después de que Trump llamara a Infantino.

"Eso es lo peor. Los estatutos se pueden interpretar, pero las reglas del juego deben aplicarse a todos. No se pueden interpretar".

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, reacciona a su salida del juzgado en Muttenz, cerca de Basilea, el 3 de marzo de 2025.

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, reacciona a su salida del juzgado en Muttenz, cerca de Basilea, el 3 de marzo de 2025.

En el cargo desde 2016, Infantino aspira a una reelección en las elecciones que deberían celebrarse en marzo. Los aspirantes tienen hasta el 18 de noviembre para presentar sus candidaturas.

El japonés Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), anunció su intención de presentarse contra el dirigente.

"No es importante quién se presente. Lo importante es que el presidente en ejercicio no vuelva a ser elegido", sentenció Blatter, para quien el candidato ideal sería el actual mandatario de World Athletics, Sebastian Coe.

"Fue presidente de la Comisión de Ética de la FIFA. Es una personalidad fuerte. Un presidente procedente de la cuna del fútbol, Inglaterra, sería algo bueno", concluyó Blatter.

FUENTE: AFP

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