FIFA ofrecerá entradas desde 5 dólares para el Mundial femenino de Brasil 2027

La imagen muestra el trofeo de la Copa Mundial femenina de la FIFA para su edición de Brasil 2027, el 12 de noviembre de 2026.

BRASILIA.- El Mundial femenino que se disputará el próximo año en Brasil tendrá entradas disponibles desde cinco dólares en una primera fase de venta en paquetes que se iniciará en diciembre, informó la FIFA este viernes.

El ente rector del fútbol fue objeto de críticas por los precios astronómicos de las entradas para algunos partidos de la Copa del Mundo masculina celebrada este año en Norteamérica.

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Para el certamen femenino, la entidad ofrecerá un primer lote de boletas con valores desde 30 reales (5 dólares) por partido dentro de paquetes, entre el 1 y el 8 de diciembre, según un comunicado de la FIFA.

Las entradas estarán disponibles en el sitio web de la FIFA a partir de las 10H00 locales (13H00 GMT) del 1 de diciembre y pueden ser adquiridas con tarjetas de crédito, débito o el sistema digital de pagos brasileño PIX, según supo la AFP.

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Brasil acogerá la máxima cita del fútbol femenino del 24 de junio al 25 de julio.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2027 tendrá lugar el 11 de diciembre, en Río de Janeiro.

Una vez se conozca el calendario completo de partidos habrá otras tres fases de venta de tiquetes, incluidos los individuales.

En esta primera etapa los aficionados pueden comprar paquetes para seguir a la selección anfitriona durante la fase de grupos, ir a todos los partidos que se disputen en un mismo estadio hasta los cuartos de final o diseñar un itinerario personalizado de tres juegos sin incluir la final.

Para el Mundial masculino, la FIFA implementó un sistema de tarifas variables, según la demanda por cada partido, que llevó los precios de algunas entradas a valores exorbitantes.

Paraguay golea a Singapur

La selección de Paraguay goleó 4-1 a Singapur en un partido amistoso disputado este viernes en el Estadio Nacional de Singapur, el primero de los dos encuentros que el combinado sudamericano jugará en su gira por Asia.

La victoria paraguaya cobra más mérito debido a que el seleccionador Gustavo Alfaro dejó a sus máximas estrellas, Miguel Almirón y Julio Enciso, en el banquillo de suplentes y sólo ingresaron a la cancha en los últimos minutos.

La Albirroja inauguró el marcador a los 7 minutos gracias a un remate de derecha de su delantero Gustavo Caballero tras un centro largo desde el sector izquierdo de Alexandro Maidana.

Los locales llegaron a la paridad a los 30 minutos a través de su delantero Song Uiyong, pero Mauricio Magalhaes (Palmeiras) ratificó la superioridad albirroja al anotar el segundo tanto para su equipo antes de finalizar el primer tiempo, a los 45+1'.

El Paraguay de Alfaro, 33 en el ránking de la FIFA, dominó las acciones ante los Leones de Asia (puesto 149) y de nuevo Caballero aumentó el tanteador a los 53 minutos.

Finalmente, el goleador albirrojo, Enciso, puso cifras definitivas a los 81 minutos con un potente remate al techo del arco defendido por el portero asiático Izwan Mahbud.

La gira asiática de Paraguay en esta ventana internacional concluirá el próximo martes contra Japón, un rival de mucha mayor entidad que Singapur.

FUENTE: AFP