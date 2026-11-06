Jorge Jesús pensaba convocar a Cristiano Ronaldo para los próximos partidos de Portugal

El delantero portugués Cristiano Ronaldo hace gestos durante un partido entre su selección y Hungría en el estadio José Alvalade en Lisboa, el 14 de octubre de 2025.

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesús, reconoció este viernes que tenía previsto convocar a Cristiano Ronaldo para los próximos compromisos de la Liga de Naciones, antes de que el delantero anunciara su retirada internacional tras el enfrentamiento que ambos protagonizaron.

«Por supuesto que pensaba que volvería, por supuesto que pensaba convocarlo y hablar con él, pero hay que respetarlo. Ha decidido que era el momento de dejar la selección», declaró el técnico durante la rueda de prensa en la que presentó la convocatoria de 28 jugadores.

Jorge Jesús aseguró que la decisión de Ronaldo debe respetarse y destacó la importancia del delantero en la historia del fútbol portugués. «Antes o después tenía que pasar. Pareció que era el mejor momento para irse, hay que respetarlo, sin que nunca podamos ignorar lo que ha representado para Portugal», señaló.

El entrenador, de 72 años, también rechazó sentirse responsable de la salida del máximo referente de la selección lusa. «Todas mis decisiones se tomaron pensando en el equipo. No me siento en absoluto culpable de su marcha», afirmó.

Ronaldo anunció el jueves su retirada internacional, después de haber acusado al seleccionador de faltarle al respeto durante el partido contra Noruega, disputado a finales de septiembre, cuando calentó sin llegar a ingresar al terreno de juego.

El delantero, de 41 años, continuará su carrera en el Al-Nassr de Arabia Saudí. Su despedida pone fin a una etapa histórica con Portugal, selección con la que conquistó la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones de 2019.

Portugal, ya clasificada para los cuartos de final, cerrará la fase de grupos ante Dinamarca, el 14 de noviembre en Braga, y Gales, tres días después.

La convocatoria presenta dos novedades: el delantero Gustavo Varela y el lateral derecho Alberto Costa. También destacan los regresos de Rodrigo Mora, Geovany Quenda, Mateus Fernandes y Carlos Forbs, mientras que Nuno Mendes y Francisco Conceição serán baja por lesión.