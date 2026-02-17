martes 17  de  febrero 2026
Fútbol

José Mourinho enfría rumores con el Real Madrid antes del duelo de Champions: “Sí, puedo decir que no”

José Mourinho negó rumores sobre un regreso al Real Madrid y afirmó que puede rechazar a Florentino Pérez. El técnico del Benfica habló antes del duelo de Champions League contra el club blanco.

El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026.&nbsp;

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El entrenador del Benfica, José Mourinho, restó importancia a los rumores sobre un posible regreso al Real Madrid y aseguró que tiene la capacidad de rechazar cualquier propuesta del presidente blanco, Florentino Pérez. Sus declaraciones llegan en la previa del decisivo cruce entre ambos equipos en el play-off de la UEFA Champions League, cuyo partido de ida se disputará este martes.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro, Mourinho fue claro cuando se le preguntó si podría negarse a volver al club madrileño: “¿Puedes decir que no? Sí, puedes”. El técnico portugués reconoció su “gran amistad” con Florentino Pérez y la conexión permanente con la entidad merengue tras su etapa entre 2010 y 2013, pero insistió en que no hay negociaciones abiertas.

“El único hecho real es que tengo contrato con el Benfica”, explicó el entrenador de 63 años, recordando que su vínculo incluye una cláusula especial que permite rescindirlo con facilidad. Según Mourinho, dicha condición se acordó por el contexto electoral que vivía el club portugués cuando firmó, proceso que finalmente terminó con la reelección de Rui Costa como presidente.

mouroma.jpg
El técnico de la Roma José Mourinho hace un gesto durante el encuentro ante el Bologna en la Serie A el domingo 17 de diciembre del 2023.

Un duelo con historia reciente: Benfica vs Real Madrid en Champions

El enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid tiene un antecedente reciente en la fase de liga del torneo continental. En enero, el equipo de Mourinho se impuso 4-2 al conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, resultado que contribuyó a que ambos clubes vuelvan a cruzarse ahora en una eliminatoria a doble partido.

El técnico luso dejó claro que su objetivo es avanzar: “Me encantaría eliminar al Real Madrid”, afirmó, aunque también mostró respeto hacia Arbeloa, a quien considera un entrenador con personalidad y capacidad para dirigir al club blanco durante muchos años.

Mourinho espera otra versión del Real Madrid en el Bernabéu

Pese al triunfo anterior, Mourinho anticipó un escenario distinto en esta ocasión y destacó la jerarquía del rival, al que calificó como “el número uno favorito” para ganar la Champions League.

El segundo partido se jugará en el Santiago Bernabéu la próxima semana, en un duelo que no solo definirá el futuro europeo de ambos equipos, sino que también alimenta las especulaciones sobre el futuro del propio Mourinho, quien reiteró que su enfoque está únicamente en el Benfica.

Temas
Tiger Woods no descarta regresar en el Masters de Augusta

Alcaraz sufre para avanzar a la segunda ronda en Catar

Lesión de Pablo López: por qué se pierde el Clásico Mundial 2026 y cómo afecta a Venezuela

