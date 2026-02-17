martes 17  de  febrero 2026
Tiger Woods no descarta regresar en el Masters de Augusta

El estadounidense Tiger Woods, de 50 años, se sometió a una cirugía de reemplazo de un disco lumbar el pasado octubre, la última de una serie de operaciones

El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.

El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El astro del golf Tiger Woods dijo este martes que sigue sin tener una fecha precisa para regresar a la competición, pero se resistió a descartar su presencia en el Masters de Augusta de abril.

El estadounidense, de 50 años, se sometió a una cirugía de reemplazo de un disco lumbar el pasado octubre, la última de una serie de operaciones y lesiones que le han mantenido fuera de combate desde el Abierto Británico de julio de 2024.

"Sigo intentándolo cada día, sigo progresando", dijo Woods en su tradicional conferencia de prensa como anfitrión del torneo Genesis Invitational en Los Ángeles, California.

"Sigo trabajando en ello, intentando ganar fuerza, intentando aumentar la resistencia de mi cuerpo e intentando alcanzar un nivel que me permita volver a jugar al máximo nivel", afirmó el ganador de 15 torneos de Grand Slam.

Woods se mostró satisfecho con sus progresos, pero no quiso dar una fecha estimada para su vuelta a los campos, si bien tampoco descartó que pueda producirse en el Masters de Augusta, primer evento de Grand Slam del año, que se disputará del 9 al 12 de abril.

Esa participación no está "fuera de discusión", se limitó a decir ante los medios presentes en el campo Riviera Country Club.

