Tiger Woods no descarta regresar en el Masters de Augusta

El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.

LOS ÁNGELES.- El astro del golf Tiger Woods dijo este martes que sigue sin tener una fecha precisa para regresar a la competición, pero se resistió a descartar su presencia en el Masters de Augusta de abril.

El estadounidense, de 50 años, se sometió a una cirugía de reemplazo de un disco lumbar el pasado octubre, la última de una serie de operaciones y lesiones que le han mantenido fuera de combate desde el Abierto Británico de julio de 2024.

"Sigo intentándolo cada día, sigo progresando", dijo Woods en su tradicional conferencia de prensa como anfitrión del torneo Genesis Invitational en Los Ángeles, California.

"Sigo trabajando en ello, intentando ganar fuerza, intentando aumentar la resistencia de mi cuerpo e intentando alcanzar un nivel que me permita volver a jugar al máximo nivel", afirmó el ganador de 15 torneos de Grand Slam.

Woods se mostró satisfecho con sus progresos, pero no quiso dar una fecha estimada para su vuelta a los campos, si bien tampoco descartó que pueda producirse en el Masters de Augusta, primer evento de Grand Slam del año, que se disputará del 9 al 12 de abril.

Esa participación no está "fuera de discusión", se limitó a decir ante los medios presentes en el campo Riviera Country Club.

Caso de LaLiga y la piratería

La liga española de fútbol anunció este martes que había obtenido en los tribunales el reconocimiento de la responsabilidad de los servicios de VPN en la difusión ilegal de partidos por internet y exige a éstos el bloqueo de acceso a las direcciones IP identificadas como potenciales emisoras.

LaLiga y el gigante Telefónica afirmaron en un comunicado haber sido informadas "de varios autos del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba", que les conceden "las medidas cautelares solicitadas contra NordVPN y ProtonVPN, reconociendo la responsabilidad de estos intermediarios tecnológicos en el proceso de piratería de partidos de LaLiga.

Las dos empresas deben adoptar así "las medidas oportunas" para hacer "inaccesibles" las direcciones IP identificadas como responsables de haber difundido ilegalmente encuentros del campeonato español.

Las órdenes citadas en el comunicado reconocen igualmente a los proveedores de servicios VPN como "intermediarios tecnológicos, que están dentro de aplicación del Reglamento Europeo de Servicios Digitales" y, por tanto, obligados a impedir la comisión de infracciones a través de sus infraestructuras.

