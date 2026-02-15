domingo 15  de  febrero 2026
Arbeloa asegura que el trabajo del Real Madrid "se ha reflejado en el campo"

El director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se mostró complacido luego de que su club goleara por 4-1 a la Real Sociedad este pasado sábado

Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid, habla durante la conferencia de prensa de su presentación al mando del equipo, el 13 de enero de 2026.

Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid, habla durante la conferencia de prensa de su presentación al mando del equipo, el 13 de enero de 2026.

OSCAR DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Sin Kylian Mbappé, pero con doblete de Vinicius, el Real Madrid apagó de golpe el efecto Matarazzo en la Real Sociedad con una victoria 4-1 en el Santiago Bernabéu este sábado para alcanzar el liderato de la Liga con dos puntos sobre el Barcelona, que el lunes visitará al Girona.

Seis triunfos y tres empates, contando todas las competiciones, sumaba el estadounidense Pelegrino Matarazzo desde que llegara a la Real Sociedad (8ª) a finales de diciembre.

La racha se frenó en seco en el Santiago Bernabéu en esta 24ª jornada con un doblete de Vinicius desde el punto de penal (25' y 48') tras dos derribos de Jon Aramburu al propio brasileño.

Antes había abierto el marcador Gonzalo (5') y Federico Valverde acertó desde fuera del área (31'). En medio, Mikel Oyarzabal (21'), también de penal, había logrado el efímero empate.

"Sabíamos de la dificultad del partido, pero hemos hecho una gran semana de entrenamientos y se ha reflejado en el campo. Sabíamos que ellos iban a ser un equipo agresivo, que nos iban a presionar alto, que en otros momentos eran capaces de hundirse y salir a la contra", analizó el técnico blanco Álvaro Arbeloa.

"El cansancio no es excusa, pero está ahí, era un escenario difícil, veníamos con buenas sensaciones y que un mal partido no nos amargue", señaló Oyarzabal.

Fede Valverde, capitán y goleador

Con Mbappé -38 goles este curso entre todas las competiciones- en el banquillo, reservado por una molestia en la rodilla izquierda, el Real Madrid vivió una noche plácida en su estadio, facilitada por el acierto que tuvo desde su primer remate.

Prodigio de precisión, Gonzalo siguió haciendo méritos con un gol de auténtico nueve al tocar lo justo un centro de Trent Alexander-Arnold para abrir el marcador.

Tras el empate de Oyarzabal, que encañonó a Thibaut Courtois para ganar el duelo de especialistas en el arte de los penales, Vinicius forzó y marcó la primera de sus penas máximas.

Embed

Con el brazalete de capitán, el uruguayo Valverde se exhibía y coronó su actuación con su primer gol en Liga, un elegante remate con el interior desde la frontal tras una acertada maniobra para encontrar el espacio.

El partido lo tenía encarrilado el equipo blanco y Mbappé vacilaba a sus compañeros en el túnel de vestuarios. En la primera jugada de la segunda parte, Vinicius repitió operación y víctima.

Volvió a sacar a bailar a Aramburu, demasiado agresivo y desesperado. El árbitro señaló el tercer penal de la velada y Vinicius volvió a celebrar con un baile.

Minutos para Carvajal

A la hora de juego, dos cambios con los capitanes de ambos equipos implicados evidenciaron que estaba todo el pescado vendido: Matarazzo retiró a su faro Oyarzabal y Arbeloa dio entrada a Dani Carvajal, un fijo del banquillo blanco desde que se recuperara de su última lesión.

En la última media hora Vinicius siguió exhibiendo piernas, una inyección de confianza para el brasileño en una temporada complicada en la que ha sido silbado por su público. Incluso marcó su tercer gol, de cabeza, anulado por un milimétrico fuera de juego.

Tras haber cumplido en Liga, el Real Madrid regresa el martes a la Champions. Visita al Benfica en la ida de la repesca para acceder a octavos.

En los otros partidos del día, el Sevilla (12º) y el Alavés (13º) igualaron 1-1 en un duelo en el que fue expulsado el técnico argentino de los andaluces Matías Almeyda, además de dos jugadores.

El Getafe (10º) ganó 2-1 en su estadio al Villarreal (4º) y Espanyol (6º) y Celta (7º) igualaron 2-2.

FUENTE: AFP

