José Ramírez impulsa a Cleveland a la Serie de Campeonato con un jonrón decisivo

José Ramírez #11 de los Cleveland Guardians celebra sosteniendo una bandera en el campo tras derrotar a los Chicago White Sox en el quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Progressive Field el 10 de octubre de 2026 en Cleveland, Ohio.

Los Guardianes de Cleveland avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras derrotar 2-0 a los Medias Blancas de Chicago en el quinto y decisivo partido de la Serie Divisional, gracias a un jonrón de dos carreras del dominicano José Ramírez.

En el Progressive Field, Ramírez conectó un lanzamiento en curva hacia el jardín izquierdo durante la parte baja del cuarto episodio para desatar la celebración de los aficionados y encaminar a Cleveland hacia una clasificación que parecía complicada después de perder los dos primeros encuentros de la serie.

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El antesalista dominicano, de 34 años, firmó su segundo cuadrangular de esta postemporada y llegó a siete carreras impulsadas, con un promedio de bateo de .278. Tras el encuentro, expresó su cariño por la ciudad y destacó el significado de conseguir una victoria de esta magnitud ante su público.

«Amo a Cleveland, Cleveland es mi casa y es lo mejor», manifestó Ramírez durante la celebración en el vestuario.

Los Guardianes completaron así una remontada de 3-2 en la serie, después de encontrarse contra las cuerdas con dos derrotas consecutivas. El equipo disputará la Serie de Campeonato por segunda vez en las últimas tres temporadas y se enfrentará a los Rays de Tampa Bay, liderados por el dominicano Junior Caminero.

Dominio desde el montículo

La ofensiva de Cleveland encontró el respaldo de una sólida actuación de su cuerpo de lanzadores. Gavin Williams trabajó durante 5.2 entradas, permitió apenas un imparable, no concedió carreras y ponchó a 12 bateadores, dejando sin respuestas a una de las ofensivas más peligrosas de la serie.

El relevo también cumplió con su cometido. Erik Sabrowski, Hunter Gaddis y Cade Smith completaron el trabajo para preservar la ventaja y limitar a Chicago a solamente tres imparables en todo el encuentro.

El mánager de Cleveland, Stephen Vogt, expresó su orgullo por el rendimiento de sus jugadores y recordó que el objetivo del equipo es alcanzar la Serie Mundial.

«Estamos a un paso de la Serie Mundial y ese es nuestro objetivo», señaló el dirigente, quien también destacó la importancia de valorar cada victoria en las Grandes Ligas.

Chicago se despide sin respuesta ofensiva

Los Medias Blancas no encontraron la fórmula para superar el pitcheo de Cleveland en un partido de eliminación. El cubano Miguel Vargas terminó sin imparables y cerró una postemporada decepcionante, con un promedio de bateo de .182, después de conectar 33 cuadrangulares durante la temporada regular.

El gerente de Chicago, Will Venable, reconoció las dificultades de su equipo ante el nivel de los lanzadores rivales y destacó la capacidad de Ramírez para responder en momentos decisivos.

Con la clasificación asegurada, Cleveland afrontará ahora el desafío de superar a Tampa Bay para acercarse a su objetivo de conquistar el campeonato de la Liga Americana y luchar por el título de las Grandes Ligas.