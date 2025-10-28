martes 28  de  octubre 2025
Baloncesto

NBA busca la manera de hacerle la guerra a las "irregularidades" que permitan las apuestas ilegales

La NBA está revisando sus políticas para asegurarse de que los jugadores conozcan los "graves riesgos" de las apuestas, según un memorando que habría enviado a los equipos

Terry Rozier # 2 del Miami Heat conduce contra Tristan Vukcevic # 00 de los Washington Wizards durante el cuarto cuarto del partido en el Kaseya Center el 13 de abril de 2025 en Miami, Florida.&nbsp;

Megan Briggs/Getty Images/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La NBA está revisando sus políticas para asegurarse de que los jugadores conozcan los "graves riesgos" de las apuestas, según un memorando que habría enviado a los equipos este lunes por el escándalo de apuestas ilegales que explotó la semana pasada.

El memorando, obtenido y revelado por ESPN, llega cuatro días después de que agentes del FBI arrestaron el jueves a la base de los Miami Heat, Terry Rozier, y al entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups.

También fue detenido el exjugador y entrenador asistente Damon Jones, entre otros, tras una investigación sobre apuestas deportivas ilegales.

Rozier fue detenido por apuestas deportivas ilegales, Billups por su implicación en juegos de póker ilegales y Jones por su implicación en ambos casos, según la investigación del FBI.

El base de Miami y el entrenador de Portland fueron suspendidos temporalmente por la NBA y han negado las acusaciones a través de sus abogados.

Según el informe de ESPN, la liga de baloncesto indicó en el memorándum que había comenzado a "revisar las políticas de la liga con respecto a la notificación de lesiones, la capacitación y educación de todo el personal de la NBA, y las medidas de seguridad para los jugadores".

"Dado que las apuestas deportivas ocupan una parte tan importante del panorama deportivo actual, debemos hacer todo lo posible para garantizar que los jugadores, entrenadores y demás miembros de la NBA sean plenamente conscientes de los graves riesgos que las apuestas pueden suponer para sus carreras y medios de vida", afirmó.

Debemos velar para que "nuestras normas sobre la divulgación de lesiones sean adecuadas y que los jugadores estén protegidos del acoso de los apostadores", agregó el documento.

Análisis con IA

La revisión incluye el análisis de cómo la inteligencia artificial (IA) y otras herramientas pueden ayudar a detectar actividades indebidas.

"También estamos explorando formas de mejorar nuestros programas internos y externos de monitoreo de la integridad para utilizar mejor la IA y otras herramientas para sintetizar todos los datos disponibles de los operadores de apuestas, las redes sociales y otras fuentes, con el fin de identificar actividades de apuestas sospechosas", afirmó la NBA.

Rozier fue acusado de participar en un esquema relacionado con apuestas sobre estadísticas individuales en un partido de marzo de 2023, cuando jugaba para los Charlotte Hornets.

Una acusación formal indica que le dijo a un amigo que abandonaría el partido contra los New Orleans Pelicans antes de tiempo y que supuestamente esta información se vendió a apostadores.

Las apuestas sobre estadísticas individuales requieren una mayor intervención de las autoridades legales y reguladoras, según el memorando de la NBA.

"Creemos que se puede hacer más desde una perspectiva legal y regulatoria para proteger la integridad de la NBA y nuestras ligas afiliadas", afirma el memorándum.

"En particular, las apuestas sobre el rendimiento individual de los jugadores plantean mayores preocupaciones sobre la integridad y requieren un escrutinio adicional".

Billups, por su parte, está acusado de participar en partidas de póker amañadas y de usar su fama para atraer a otros jugadores a estas partidas, donde se utilizaban métodos tramposos de alta tecnología para garantizar que perdieran.

FUENTE: AFP

