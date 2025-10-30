NBA aprueba venta de los Lakers de Los Ángeles

LeBron James (izq) y Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, reaccionan después de que el último recibiera una falta durante el tercer cuarto de un partido en el Crypto.com Arena, el 10 de febrero de 2025, en Los Ángeles, California.

LOS ÁNGELES.- Los propietarios de los equipos de la NBA aprobaron la venta récord de los Lakers de Los Ángeles por parte de la familia Buss al empresario estadounidense Mark Walter , informó el jueves la liga norteamericana de baloncesto.

La NBA indicó en un comunicado que "la transacción se cerrará en breve".

"No tengo ninguna duda de que (Walter) será un administrador comprometido con el equipo y una gran incorporación a nuestra liga, dados sus numerosos éxitos en los negocios y los deportes", afirmó en una nota Adam Silver, comisionado de la NBA.

Los Lakers, equipo de los astros LeBron James y Luka Doncic, se venderán a Walter por unos 10.000 millones de dólares, según informó ESPN en junio, lo que supone un récord para la liga.

LeBron James (14).jpg El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025. AFP

La actual propietaria, Jeanie Buss, cuya familia adquirió el equipo angelino en 1979, permanecerá en su cargo durante cinco años más, según el acuerdo alcanzado entre ambas partes.

Walter, que ya posee acciones de la franquicia, es el director general del consorcio TWG Global.

El grupo ha constituido una impresionante cartera de equipos deportivos, entre los que se encuentran los Dodgers de Los Ángeles, que actualmente buscan su segundo título consecutivo en la Serie Mundial de béisbol, y Los Ángeles Sparks, de la liga femenina de baloncesto (WNBA).

A ello se suman la Billie Jean King Cup de tenis y la escudería Cadillac, que participará en la Fórmula 1 a partir del próximo año.

Etapa llena de éxitos

Desde que el extravagante Jerry Buss compró los Lakers en 1979, el equipo oro y púrpura ha fichado a grandes estrellas del baloncesto, como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y LeBron James.

Ha conquistado, además, títulos (11 de un total de 17 de la franquicia, el último en 2020) y fama mundial, que le ha permitido cosechar ingresos importantes.

El anuncio de la aprobación de la venta se produce poco más de dos meses después del acuerdo de los propietarios de las franquicias para la venta de otro equipo histórico de la NBA, los Celtics de Boston (18 títulos), por 6.100 millones de dólares.

FUENTE: AFP