Reportan gran incendio en la casa del entrenador del Heat en Miami-Dade

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, durante un partido de su equipo en contra de los Bulls de Chicago, el 9 de abril de 2025.

La casa del entrenador principal del Heat de Miami , Erik Spoelstra , se encendió en llamas durante la madrugada de este jueves, según reportó el Departamento de Bomberos de Miami-Dade.

De acuerdo al informe, el incendio fue reportado a las 4:30 a.m. en la residencia, que está ubicada en la Southwest 80th Street. Los oficiales señalaron que los bomberos llegaron a la escena y encontraron dos estructuras en la propiedad que estaban envueltas en llamas.

Un escuadrón de Local 10 News, que estuvo en el lugar de los hechos, indicó que era claro que la vivienda principal había sido afectada por el fuego, al igual que una edificación lateral que tenía una parrillera.

"La llamada fue ascendida a una segunda alarma para contar con más personal", expresó MDFR en un correo electrónico para Local 10 News. "Debido a un colapso parcial, las unidades cambiaron a un ataque defensivo".

Un video tomado en el lugar deja ver a Spoelstra angustiado a las afueras de su hogar. Chris Quinn, coach asistente del equipo, también fue visto en la escena.

La jefa del batallón de MDFR, Victoria Byrd, habló con los reporteros posteriormente y explicó que más de 20 unidades respondieron al incendio.

Asimismo, Byrd también reveló que los bomberos encontraron "llamas tan altas como los árboles" y que combatieron el fuego con camiones cisterna y equipos aéreos.

Tarea compleja

"Debido al muro de privacidad y a la gran cantidad de árboles, fue muy difícil acceder al lugar, pues solo había un punto de entrada", contó.

Byrd señaló que las llamas lograron ser extinguidas antes de que pudieran propagarse a las casas vecinas.

Un vecino le comentó a Local 10 News que la vivienda de Spoelstra había estado en remodelación por al menos un año. De igual forma, agregó que pensaba que la misma había concluido, pues el entrenador del Heat habría organizado una gran fiesta en su patio trasero recientemente.

No se habían reportado heridos por el incidente y la causa del mismo todavía no estaba clara.

Spoelstra ha sido el entrenador del Heat durante varios años y hace poco firmó una extensión de contrato para continuar con el combinado por el futuro cercano. En días recientes, también fue nombrado como el nuevo seleccionador de Estados Unidos rumbo a la próxima Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos de 2028.