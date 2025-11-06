jueves 6  de  noviembre 2025
BALONCESTO

Reportan gran incendio en la casa del entrenador del Heat en Miami-Dade

La vivienda de Erik Spoelstra, entrenador del Heat de Miami y de la selección de Estados Unidos, se encendió en llamas en la madrugada de este jueves

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, durante un partido de su equipo en contra de los Bulls de Chicago, el 9 de abril de 2025.

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, durante un partido de su equipo en contra de los Bulls de Chicago, el 9 de abril de 2025.

PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La casa del entrenador principal del Heat de Miami, Erik Spoelstra, se encendió en llamas durante la madrugada de este jueves, según reportó el Departamento de Bomberos de Miami-Dade.

De acuerdo al informe, el incendio fue reportado a las 4:30 a.m. en la residencia, que está ubicada en la Southwest 80th Street. Los oficiales señalaron que los bomberos llegaron a la escena y encontraron dos estructuras en la propiedad que estaban envueltas en llamas.

Lee además
Terry Rozier # 2 del Miami Heat conduce contra Tristan Vukcevic # 00 de los Washington Wizards durante el cuarto cuarto del partido en el Kaseya Center el 13 de abril de 2025 en Miami, Florida. 
Baloncesto

El FBI arresta a Terry Rozier, base del Miami Heat, por presunta implicación en apuestas deportivas ilegales
Terry Rozier # 2 del Miami Heat conduce contra Tristan Vukcevic # 00 de los Washington Wizards durante el cuarto cuarto del partido en el Kaseya Center el 13 de abril de 2025 en Miami, Florida. 
Baloncesto

Terry Rozier y el escándalo de apuestas sacuden a la NBA: Día 2 tras la detención del jugador del Miami Heat

Un escuadrón de Local 10 News, que estuvo en el lugar de los hechos, indicó que era claro que la vivienda principal había sido afectada por el fuego, al igual que una edificación lateral que tenía una parrillera.

"La llamada fue ascendida a una segunda alarma para contar con más personal", expresó MDFR en un correo electrónico para Local 10 News. "Debido a un colapso parcial, las unidades cambiaron a un ataque defensivo".

Un video tomado en el lugar deja ver a Spoelstra angustiado a las afueras de su hogar. Chris Quinn, coach asistente del equipo, también fue visto en la escena.

La jefa del batallón de MDFR, Victoria Byrd, habló con los reporteros posteriormente y explicó que más de 20 unidades respondieron al incendio.

Asimismo, Byrd también reveló que los bomberos encontraron "llamas tan altas como los árboles" y que combatieron el fuego con camiones cisterna y equipos aéreos.

Tarea compleja

"Debido al muro de privacidad y a la gran cantidad de árboles, fue muy difícil acceder al lugar, pues solo había un punto de entrada", contó.

Byrd señaló que las llamas lograron ser extinguidas antes de que pudieran propagarse a las casas vecinas.

Un vecino le comentó a Local 10 News que la vivienda de Spoelstra había estado en remodelación por al menos un año. De igual forma, agregó que pensaba que la misma había concluido, pues el entrenador del Heat habría organizado una gran fiesta en su patio trasero recientemente.

No se habían reportado heridos por el incidente y la causa del mismo todavía no estaba clara.

Spoelstra ha sido el entrenador del Heat durante varios años y hace poco firmó una extensión de contrato para continuar con el combinado por el futuro cercano. En días recientes, también fue nombrado como el nuevo seleccionador de Estados Unidos rumbo a la próxima Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos de 2028.

Temas
Te puede interesar

Heat de Miami vuelve a ganar desde el escándalo de apuestas

Terry Rozier no cobrará salario del Miami Heat tras arresto por apuestas ilegales

Apuestas deportivas, un pacto con el diablo y el Heat carga su cruz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Florida ampliaría el uso del sistema E-Verifiy para comprobar elegibilidad de nuevos empleados
CLIMA DE TENSIÓN

Nueva ley expandiría E-Verify a pequeños negocios y enciende debate migratorio en Florida

Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.
EEUU

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

El exjefe de inteligencia Hugo Pollo Carvajal y Nicolás Maduro en un acto en Venezuela. 
NARCOTRÁFICO

Sentencia contra jefe del Cartel de los Soles de Venezuela queda diferida para enero de 2026

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PROYECTO MONUMENTAL

DeSantis preside inicio de construcción de estación de bombeo clave para restauración de los Everglades

Te puede interesar

La tripulación de la Fuerza Aérea de EEUU alrededor del bombardero B-52.
Combate al narcotráfico

Bombarderos B-52 de EEUU sobrevuelan la costa de Venezuela; la cuarta demostración de fuerza militar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de pasaportes estadounidenses.
DICTAMEN

Corte Suprema avala orden de Trump de eliminar "tercer género" en pasaportes

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja. 
SECUESTRO PRESUPUESTAL

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

El presidente Donald Trump habla a los medios en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de noviembre de 2025.
Política

Trump califica a la demócrata Nancy Pelosi como una "mujer diabólica" que hizo "un mal trabajo"