miércoles 14  de  enero 2026
DEPORTES

Jugador aficionado derrota a Jannik Sinner en el torneo One Point Slam

En una Rod Laver Arena repleta, esta cita enfrentaba a 24 profesionales como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner con 24 aficionados y celebridades invitadas

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria sobre el kazajo Alexander Bublik al final de su partido de cuartos de final individual masculino en el día 11 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier, el 4 de junio de 2025.&nbsp;

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria sobre el kazajo Alexander Bublik al final de su partido de cuartos de final individual masculino en el día 11 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier, el 4 de junio de 2025. 

AFP / JULIEN DE ROSA 
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MELBOURNE.- El jugador aficionado australiano Jordan Smith dio la sorpresa al embolsarse un millón de dólares australianos (574.000 euros, 668.430 dólares) por ganar el torneo One Point Slam este miércoles batiendo a Jannik Sinner, antes del inicio del Abierto de Australia.

En una Rod Laver Arena con todas las entradas agotadas, esta cita enfrentaba a 24 profesionales como Carlos Alcaraz, Sinner, Coco Gauff o Iga Swiatek con 24 aficionados y celebridades invitadas.

Cada partido consistía en un único punto: el ganador avanza, el perdedor queda eliminado. Los 16 profesionales mejor clasificados quedaron exentos de la primera ronda, antes de una fase final similar a la de un Grand Slam, a partir de los dieciseisavos.

Para determinar quién sirve, una partida de "piedra, papel o tijera" sustituye al tradicional sorteo a cara o cruz.

Embed

A diferencia de los profesionales, los aficionados tienen derecho a un segundo servicio. Smith, clasificado tras conquistar el campeonato del estado de Nueva Gales del Sur, venció en la final a la número 117 del mundo Joanna Garland, después de haber eliminado previamente al número 2 del ránking Sinner y a la estadounidense Amanda Anisimova.

Garland, número 1 de Taiwán, se había deshecho de Alexander Zverev, Nick Kyrgios y de la griega Maria Sakkari en su camino a la final.

"Al venir aquí, me habría conformado con ganar solo un punto", declaró Smith, que planea comprar una casa con este botín.

El número uno del mundo, Alcaraz, cayó ante Sakkari (52ª del mundo), mientras que el triple finalista del Abierto de Australia, Daniil Medvedev, fue derrotado por Anisimova, antes de que ella misma fuera eliminada por Smith.

La lista de aficionados inscritos incluía a los ocho vencedores de los campeonatos regionales australianos, además de ocho procedentes de unas eliminatorias celebradas a principios de la semana.

"El tenis en su versión más emocionante"

También se distribuyeron ocho invitaciones a celebridades, como el cantante taiwanés Jay Chou.

"Este evento es la experiencia definitiva para que los aficionados se midan al nivel de Grand Slam", celebró el director del tenis australiano, Craig Tiley.

"El One Point Slam es el tenis en su versión más emocionante: un punto, una sola oportunidad de alcanzar la gloria. Rápido, sin filtros y abierto a todos".

Sinner y Madison Keys pondrán en juego su título en el Abierto de Australia 2026, que comienza el domingo en Melbourne.

FUENTE: AFP

