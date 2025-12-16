martes 16  de  diciembre 2025
Novak Djokovic jugará el torneo de Adelaida como preparación para el Abierto de Australia 2026

Novak Djokovic jugará el ATP 250 de Adelaida como preparación para el Abierto de Australia 2026, donde buscará su décimo título en Melbourne y el Grand Slam número 25 de su carrera.

El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido de semifinales individuales masculinas contra el italiano Jannik Sinner en el día 13 del torneo de tenis Abierto de Francia en la cancha Philippe-Chatrier, en el Complejo Roland Garros en París, el 6 de junio de 2025.

AFP / Dimitar DILKOFF
Por Pedro Felipe Hernández

Novak Djokovic confirmó que disputará el torneo ATP 250 de Adelaida, que se celebrará del 12 al 17 de enero, como parte de su preparación para el Abierto de Australia 2026, primer Grand Slam de la temporada, programado del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne.

El tenista serbio, de 38 años y actual número 4 del ranking ATP, buscará en suelo australiano afinar su forma con el gran objetivo de conquistar su décimo título del Abierto de Australia y alcanzar un histórico vigésimoquinto Grand Slam, una cifra inédita en el tenis masculino.

Djokovic, invicto en Adelaida

Adelaida guarda excelentes recuerdos para Djokovic. El serbio ha participado en el torneo en dos ocasiones (2007 y 2023) y en ambas terminó levantando el trofeo, manteniendo un récord perfecto en esta cita previa al major australiano.

En la temporada pasada, Djokovic optó por competir en Brisbane, donde cayó en cuartos de final ante el estadounidense Reilly Opelka, antes de llegar hasta las semifinales del Abierto de Australia, instancia en la que fue eliminado por el alemán Alexander Zverev.

Picsart_25-09-03_23-01-57-218
El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar el partido de cuartos de final individual masculino de tenis contra el estadounidense Taylor Fritz en el décimo día del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 2 de septiembre de 2025.

El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar el partido de cuartos de final individual masculino de tenis contra el estadounidense Taylor Fritz en el décimo día del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 2 de septiembre de 2025.

Un desafío ante la nueva generación

El último título de Grand Slam de Djokovic se remonta al Abierto de Estados Unidos 2023. Desde entonces, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz han dominado los grandes torneos, repartiéndose ocho títulos en las dos últimas temporadas.

En 2025, Djokovic levantó únicamente dos trofeos menores, en Ginebra (mayo) y Atenas (noviembre), lo que refuerza la importancia de un buen inicio de año para recuperar protagonismo en los escenarios grandes.

Cabe recordar que, salvo en 2017, cuando estuvo limitado por las lesiones, Djokovic ganó al menos un Grand Slam en cada temporada entre 2010 y 2023, una regularidad sin precedentes en la era moderna.

Un Adelaida con alto nivel

El torneo de Adelaida contará además con una nómina destacada de jugadores, entre ellos el británico Jack Draper, el brasileño João Fonseca, el estadounidense Tommy Paul y el griego Stefanos Tsitsipas, lo que promete una semana de alto nivel competitivo antes del inicio del Abierto de Australia.

