Klopp genera controversia por cuestionar a entrenador de Alemania durante el Mundial 2026

El exentrenador alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, durante una entrevista, el 17 de enero de 2026.

Las declaraciones del exentrenador del Liverpool sobre la alineación de Alemania provocaron críticas de leyendas de la Mannschaft, aunque posteriormente se disculpó y el propio Nagelsmann restó importancia al episodio.

Jürgen Klopp se vio envuelto en una polémica en Alemania tras cuestionar públicamente una decisión del seleccionador Julian Nagelsmann antes del debut de la Mannschaft en el Mundial de 2026. Sus comentarios generaron críticas de varios exinternacionales alemanes, quienes consideraron inapropiado que expresara ese tipo de opiniones en plena competición.

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Klopp, que participa como comentarista de televisión durante la Copa del Mundo junto a Thomas Müller, aseguró antes del encuentro entre Alemania y Curazao que él no habría elegido la misma alineación titular que Nagelsmann.

“Por suerte, Julian Nagelsmann sigue siendo el seleccionador... por el momento”, afirmó el técnico de 59 años en una declaración que rápidamente desató reacciones en el entorno futbolístico alemán.

Las palabras del exentrenador del Liverpool cobraron especial relevancia porque su nombre ha sido mencionado en diversas ocasiones como posible candidato para dirigir a la selección alemana en el futuro.

Uno de los más críticos fue Lothar Matthäus, capitán histórico de Alemania y poseedor del récord de partidos internacionales con la Mannschaft. El exjugador cuestionó la oportunidad de los comentarios y señaló que no ayudaban al trabajo de Nagelsmann en un momento tan importante como un Mundial.

También se sumó a las críticas Stefan Effenberg, quien calificó las declaraciones de Klopp como “inaceptables”. El exmediocampista consideró que ese tipo de opiniones pueden tener cabida en conversaciones informales, pero no ante una audiencia de millones de espectadores.

La controversia se produjo pese a que Alemania tuvo un estreno brillante en el torneo, goleando 7-1 a Curazao en su primer partido del Grupo E.

Ante la repercusión de sus palabras, Klopp optó por disculparse públicamente. “Podría haberme dado de bofetadas por haber dicho eso. Simplemente se me escapó, no hay que verle absolutamente ningún significado”, reconoció.

Por su parte, Nagelsmann mostró una actitud conciliadora y evitó alimentar la polémica. El seleccionador alemán destacó la trayectoria de Klopp y Müller, asegurando que ambos tienen experiencia y éxito suficientes para opinar libremente sobre el fútbol.