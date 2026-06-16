martes 16  de  junio 2026
Fútbol

Klopp genera controversia por cuestionar a entrenador de Alemania durante el Mundial 2026

Jürgen Klopp desató una polémica en Alemania al cuestionar una decisión de Julian Nagelsmann antes del debut mundialista de la Mannschaft. El exentrenador del Liverpool recibió críticas de figuras históricas, se disculpó y el seleccionador restó importancia al incidente

El exentrenador alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, durante una entrevista, el 17 de enero de 2026.

El exentrenador alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, durante una entrevista, el 17 de enero de 2026.

RONNY HARTMANN / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Las declaraciones del exentrenador del Liverpool sobre la alineación de Alemania provocaron críticas de leyendas de la Mannschaft, aunque posteriormente se disculpó y el propio Nagelsmann restó importancia al episodio.

Jürgen Klopp se vio envuelto en una polémica en Alemania tras cuestionar públicamente una decisión del seleccionador Julian Nagelsmann antes del debut de la Mannschaft en el Mundial de 2026. Sus comentarios generaron críticas de varios exinternacionales alemanes, quienes consideraron inapropiado que expresara ese tipo de opiniones en plena competición.

Lee además
El delantero neozelandés Elijah Just, número 11 del ranking, anota el segundo gol de su equipo ante el portero iraní Alireza Beiranvand, número 1 del ranking, durante el partido de fútbol del Grupo G de la Copa Mundial de 2026 entre Irán y Nueva Zelanda
Fútbol

Irán rescata un empate ante Nueva Zelanda en un debut mundialista marcado por la tensión política
Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
FIFA 2026

El trofeo original de la Copa Mundial visita la Freedom Tower en plena fiesta futbolística de Miami

Klopp, que participa como comentarista de televisión durante la Copa del Mundo junto a Thomas Müller, aseguró antes del encuentro entre Alemania y Curazao que él no habría elegido la misma alineación titular que Nagelsmann.

“Por suerte, Julian Nagelsmann sigue siendo el seleccionador... por el momento”, afirmó el técnico de 59 años en una declaración que rápidamente desató reacciones en el entorno futbolístico alemán.

Las palabras del exentrenador del Liverpool cobraron especial relevancia porque su nombre ha sido mencionado en diversas ocasiones como posible candidato para dirigir a la selección alemana en el futuro.

Uno de los más críticos fue Lothar Matthäus, capitán histórico de Alemania y poseedor del récord de partidos internacionales con la Mannschaft. El exjugador cuestionó la oportunidad de los comentarios y señaló que no ayudaban al trabajo de Nagelsmann en un momento tan importante como un Mundial.

También se sumó a las críticas Stefan Effenberg, quien calificó las declaraciones de Klopp como “inaceptables”. El exmediocampista consideró que ese tipo de opiniones pueden tener cabida en conversaciones informales, pero no ante una audiencia de millones de espectadores.

La controversia se produjo pese a que Alemania tuvo un estreno brillante en el torneo, goleando 7-1 a Curazao en su primer partido del Grupo E.

Ante la repercusión de sus palabras, Klopp optó por disculparse públicamente. “Podría haberme dado de bofetadas por haber dicho eso. Simplemente se me escapó, no hay que verle absolutamente ningún significado”, reconoció.

Por su parte, Nagelsmann mostró una actitud conciliadora y evitó alimentar la polémica. El seleccionador alemán destacó la trayectoria de Klopp y Müller, asegurando que ambos tienen experiencia y éxito suficientes para opinar libremente sobre el fútbol.

Temas
Te puede interesar

Uruguay luce en su estreno, pero no pasa del empate ante Arabia Saudita en Miami

Bélgica salva un empate 1-1 con Egipto en su debut en el Mundial

Scaloni asegura que Messi "será aún más fundamental" en este Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una madre y su hija de 22 años enfrentan simultáneamente dos diagnósticos de cáncer, una situación que ha puesto a prueba su fortaleza emocional, física y económica. Hoy, piden el apoyo de la comunidad para poder continuar con sus tratamientos.
GoFundMe

Familia venezolana en Doral enfrenta doble diagnóstico de cáncer y pide apoyo a la comunidad

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.
Cuba

Reportan nuevo sismo con una magnitud de 5,3 frente a las costas de Pinar del Río

Roberto García Cabrejas 
BAJO LA LUPA

De refugiado político a paladín del régimen de La Habana y detractor de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una cena de trabajo con los líderes del G7 durante la cumbre del G7 en Evian, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026.
Negociaciones

Trump niega que EEUU vaya a pagar $300 millones a Irán: "Es parte de una campaña de noticias falsas"

Imagen referencial de un helicóptero de MDFR.
INCENDIO

Emergencia en centro de operaciones de Miami-Dade moviliza a decenas de rescatistas

Te puede interesar

El senador de Florida, Rick Scott, en el Museo del Holocausto de Florida, en San Petersburgo.
RECHAZO

Líderes de Florida exigen cancelar conciertos de Kanye West en Tampa por historial antisemita

Por Daniel Castropé
La cumbre del G7 se celebrará del 15 al 17 de junio en la ciudad francesa de Évian-les-Bains, cerca de Suiza, y contará con la presencia de los líderes de los países miembros, así como del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de Asuntos Exteriores y de la República Democrática del Congo y de los ministros de Brasil, Canadá, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
Paz

Trump llama a Rusia a "alcanzar un acuerdo" con Ucrania tras discusión del G7

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry Pollack, ante el juez federal en Nueva York.
NARCOTRÁFICO

Justicia de EEUU pide aplazar audiencia de Maduro y Flores para el 22 de julio próximo

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar.
APOYO

Seis alcaldes del distrito 27 de Florida respaldan la reelección de María Elvira Salazar

Imagen de referencia patrulla de policía.
SUCESO

Detectives investigan incidente que dejó a un hombre gravemente herido en Miami-Dade