martes 16  de  junio 2026
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Neymar entrena en cancha con Brasil, pero su estreno en el Mundial sigue en el aire

Debido a problemas musculares en la pantorrilla derecha, Neymar se perdió el debut de los hexacampeones mundiales ante Marruecos en el Grupo C del torneo

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.&nbsp;

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025. 

Miguel SCHINCARIOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MORRISTOWN.- El astro Neymar, en proceso de recuperación de una lesión muscular, entrenó este martes por primera vez en campo con Brasil, aunque su fecha de estreno en el Mundial de Norteamérica 2026 sigue en duda.

Debido a problemas musculares en la pantorrilla derecha, Neymar se perdió el debut de los hexacampeones mundiales ante Marruecos en el Grupo C del torneo, un empate 1-1 el sábado.

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"En un paso más de su proceso de recuperación física, Neymar entrenó hoy en el césped del CT (centro de entrenamiento) de Columbia Park", en Morristown, Nueva Jersey, informó la Confederación Brasileña de Fútbol, sin dar plazos para el debut del jugador en su cuarta Copa del Mundo.

La organización divulgó en redes sociales videos de Neymar en carrera sobre el césped, trabajando al margen del resto del grupo.

"Estamos rezando para que se recupere al 100%, porque cuando esté al 100% será alguien que nos va a ayudar mucho", dijo este martes en rueda de prensa uno de sus compañeros en la selección brasileña, el lateral izquierdo Douglas Santos.

"Esperamos que esté listo lo más rápidamente posible", agregó el zaguero.

Douglas Santos formó parte del equipo que, liderado por Neymar, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Infantino celebra el millón de hinchas

"¡Wow, 1 millón de aficionados en los estadios!", celebró este martes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al agradecer "a todos" los "hinchas que han llenado" los recintos del Mundial de Norteamérica 2026 tras apenas cinco días de competición.

"Han dado vida a la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva", agregó Infantino en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía en la que aparece sonriente junto al poseedor de la entrada número un millón.

Dieciséis partidos, de los 104 previstos hasta el 19 de julio, ya se han disputado en Estados Unidos, México y Canadá desde el inicio del Mundial 2026 el pasado jueves.

La antesala del torneo estuvo marcada por críticas al elevado precio de las entradas para esta competición, la primera que se disputa en tres países y con 48 selecciones participantes, frente a las 32 de las ediciones anteriores.

FUENTE: AFP

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