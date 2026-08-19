miércoles 19  de  agosto 2026
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"Jugar en un club con 15 Champions no es para todos", asegura nuevo jugador del Real Madrid

El portugués Bernardo Silva, uno de los nuevos refuerzos del Real Madrid, señaló que "es muy bonito" poder jugar con el equipo que siempre soñó

El centrocampista portugués Bernardo Silva, del Real Madrid, controla el balón durante un partido, el 12 de agosto de 2026.

El centrocampista portugués Bernardo Silva, del Real Madrid, controla el balón durante un partido, el 12 de agosto de 2026.

MIGUEL RIOPA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El centrocampista portugués Bernardo Silva mostró este miércoles su satisfacción por vestir la camiseta del Real Madrid, convencido de que estar en un club así "no es para todos".

"Jugar en un club que tiene 15 Champions no es para todos, entonces estoy muy orgulloso y ahora a darlo todo por este club", afirmó Silva en una entrevista con la televisión del Real Madrid, durante un acto de bienvenida como nuevo jugador merengue.

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"Desde pequeño, cuando todavía no sabes si vas a ser jugador o no, tu sueño es jugar en un club como el Real Madrid, entonces poder estar aquí, poder jugar para este club, intentar ganar trofeos y seguir el camino ganador del Real Madrid es muy bonito", añadió.

El centrocampista portugués fue uno de los fichajes del equipo merengue en este mercado estival europeo tras finalizar su contrato con el Manchester City.

Bernardo, de 31 años, llega para reforzar el centro del campo blanco para el que sonó durante algún tiempo su antiguo compañero en el City, Rodri, que fichó el martes por el Barcelona.

"Hablé un par de veces con él (Rodri)", reveló el técnico del Real Madrid, José Mourinho, esta semana en el programa televisivo El Chiringuito.

El entrenador portugués afirmó que el Real Madrid le hizo una buena oferta, pero Rodri "ha tenido dudas".

"Lo que pienso que ha pasado, y hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y muy correcto con nosotros, pero creo que el Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces", añadió Mourinho.

Aston Villa concreta doble fichaje

El Aston Villa anunció el miércoles los fichajes del guardameta internacional japonés Zion Suzuki y del defensa italiano Matteo Ruggeri, dos refuerzos para la defensa del club inglés, que disputará la Liga de Campeones.

Suzuki, de 23 años y protagonista de un gran Mundial 2026, podría poner en la rampa de salida al argentino Emiliano Martínez.

El 'Dibu', campeón del mundo con Argentina en 2022 y finalista en 2026, ha despertado interés de varios clubes italianos.

Suzuki llega al vigente campeón de Europa League procedente del Parma de la Serie A, por un traspaso que según los medios rondaría los 35 millones de euros (40 millones de dólares).

FUENTE: AFP

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