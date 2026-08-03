Real Madrid traspasa a uno de sus delanteros al Fulham

El atacante español del Real Madrid, Gonzalo García, celebra luego de anotar el cuarto gol de su equipo en un partido, el 4 de enero de 2026.

PARÍS.- El delantero español Gonzalo García , de 22 años, fue traspasado por el Real Madrid al Fulham inglés, donde estará dirigido por su antiguo entrenador Álvaro Arbeloa, anunciaron este lunes los dos clubes.

El canterano de la 'casa blanca' viene de cerrar su mejor temporada como profesional, con 8 goles marcados, seis de ellos en LaLiga.

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Gonzalo firma por el club de Londres hasta 2031, con un año más opcional.

La prensa española menciona una cifra cercana a los 40 millones de euros (46 millones de dólares) por el traspaso, mientras que el Real Madrid se reservaría un 30% de los derechos del jugador.

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Fulham confió semanas atrás las riendas del equipo a Arbeloa, que pasó la última media temporada en el Real Madrid.

El DT español conoce a Gonzalo desde los años de ambos en la cantera del club blanco.

"Gonzalo llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte de nuestro club durante once temporadas. Defendiendo la camiseta del primer equipo ha ganado 1 Mundial de Clubes y 1 Liga", indicó el Real Madrid en un comunicado.

Chelsea ficha a Henderson

El Chelsea anunció este lunes el fichaje del veterano centrocampista inglés Jordan Henderson, procedente de su rival de la Premier League, el Brentford.

El antiguo capitán del Liverpool, que formó parte de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026, firmó por dos años con el club londinense entrenado por Xabi Alonso.

"Dado el tamaño del club, el entrenador, por el que profeso una gran admiración, y la calidad de los jugadores, esta era una gran oportunidad que no podía dejar pasar", declaró Henderson, de 36 años.

La semana pasada se confirmó que a Henderson se le rescindió el contrato con el Brentford después de que se supiera que el Chelsea, el rival del club en el oeste de Londres, estaba interesado en sus servicios.

El mediocampista ganó la Premier League y la Liga de Campeones con el Liverpool. Dejó Anfield para fichar por el club saudí Al-Ettifaq en 2023 y seis meses después se marchó al Ajax.

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El año pasado regresó a la Premier League con el Brentford, firmando un contrato por dos años.

Henderson, que ha disputado 91 partidos internacionales, formó parte de la plantilla de Inglaterra en el Mundial de 2026, pero solo jugó unos pocos minutos y durante el torneo se fracturó un brazo.

Se une al plantel de Alonso apenas dos días después de que el Chelsea fichara al también veterano atacante Danny Welbeck procedente del Brighton.

FUENTE: AFP