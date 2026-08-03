Xabi Alonso deja atrás su salida del Real Madrid y mira al futuro con el Chelsea

El exentrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, reacciona tras el partido final de la Supercopa de España.

Xabi Alonso aseguró que ya dejó atrás su salida del Real Madrid y afirmó que afronta con ilusión su nueva etapa como entrenador del Chelsea . El español explicó que prefiere quedarse con los aprendizajes y las experiencias positivas de su paso por el club blanco.

En una entrevista con The Athletic, el entrenador reconoció que su etapa en el conjunto madridista no terminó como esperaba. Sin embargo, afirmó que realizó un ejercicio de autocrítica para analizar los errores cometidos y aprender de esa experiencia.

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Los aprendizajes de Xabi Alonso tras salir del Real Madrid

Alonso, quien dirigió al Real Madrid entre mayo de 2025 y enero de 2026, señaló que esa experiencia le permitió crecer tanto en el aspecto táctico como en la gestión del grupo. Aseguró que hubo decisiones que funcionaron y otras que no, pero considera que todas contribuyeron a su desarrollo como entrenador.

“Mirando hacia atrás, me quedo con las cosas positivas y con las que no funcionaron. He sido muy crítico conmigo mismo, pensando en lo que podría haber hecho mejor porque no salió como esperaba” , expresó.

El técnico también explicó que aprovechó los meses sin dirigir a ningún equipo para recuperar energías y prepararse para un nuevo desafío. Según dijo, un entrenador debe transmitir entusiasmo y pasión en cada entrenamiento y en cada partido, por lo que consideró fundamental llegar renovado a esta nueva etapa.

Finalmente, Alonso aseguró que afronta su experiencia al frente del Chelsea con motivación y determinación, convencido de que las lecciones aprendidas durante su paso por el Real Madrid le servirán para seguir creciendo en su carrera como entrenador.

FUENTE: EFE