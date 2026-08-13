Real Madrid suma trofeo en la pretemporada de la mano de Brahim Díaz

El atacante marroquí Brahim Díaz (centro) celebra con el turco Arda Guler (izquierda) y el brasileño Vinicius tras anotar el único gol del Real Madrid en un partido contra el Deportivo de La Coruña, el 12 de agosto de 2026.

MADRID.- El Real Madrid se proclamó campeón del Trofeo Teresa Herrera , uno de los torneos amistosos más emblemáticos de la pretemporada del fútbol español, al ganar 1-0 al anfitrión Deportivo de La Coruña este miércoles.

El internacional marroquí Brahim Díaz , en el minuto 45, firmó el único tanto del partido en el estadio de Riazor.

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Fue, además, recibiendo un saque en largo del arquero ucraniano Andriy Lunin, controlando antes de una carrera y un posterior remate.

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En el palmarés del Teresa Herrera, el Real Madrid es segundo ahora con 10 títulos, todavía lejos de los 26 que suma el Deportivo, el equipo organizador y que lo disputa anualmente.

El Deportivo de La Coruña, un histórico del fútbol español, se dispone ahora a su regreso a la primera división de su país, después de ocho años de ausencia: será el lunes ante el Elche.

El Real Madrid, por su parte, no empieza en la nueva temporada de la Liga española hasta el sábado 22, cuando visitará el Espanyol.

Guimarães debuta con el Arsenal

El mediocampista brasileño Bruno Guimarães debutó este miércoles como nuevo jugador del Arsenal en el empate 1-1 con el Como en el Emirates Stadium, en Londres, donde los Gunners dieron por terminada su pretemporada.

Myles Lewis Skelly abrió el marcador para el Arsenal en el minuto 33 y el croata Martin Baturina igualó para el equipo italiano en el 43', en un partido entre dos conjuntos que jugarán la próxima Liga de Campeones de Europa.

En una tanda de penales para desempatar, los ingleses se impusieron 4-3.

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Guimarães, hasta ahora en el Newcastle United y que fichó el pasado fin de semana por el club campeón de la Premier League por una cantidad estimada en 75 millones de libras (87 millones de euros o 101 millones de dólares), fue recibido con una ovación por su nueva hinchada, aunque sin poder anotar en su estreno.

Los ingleses Bukayo Saka y Declan Rice, además del campeón mundial español Martín Zubimendi, se reincorporaron esta semana a los entrenamientos del Arsenal después del Mundial 2026, pero no participaron en este amistoso.

Este encuentro sirvió al Arsenal como último ensayo antes de su inicio oficial de la temporada, el domingo en la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), donde en calidad de vigente campeón de Premier League se medirá al ganador de la última FA Cup, el Manchester City.

FUENTE: AFP