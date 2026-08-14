viernes 14  de  agosto 2026
FÚTBOL

LaLiga arranca sin pisar el acelerador, a la espera del Real Madrid y el Barcelona

Tanto Barcelona como el Real Madrid empezarán una semana después debido a que varios de sus jugadores llegaron hasta semifinales del Mundial 2026

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Júnior (izq.), conversa con el delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, durante el partido de la liga española entre ambos clubes en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 26 de octubre de 2025.&nbsp;

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Júnior (izq.), conversa con el delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, durante el partido de la liga española entre ambos clubes en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 26 de octubre de 2025. 

Oscar Del Pozo / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La temporada 2026-2027 de LaLiga española de fútbol comienza a medio gas el sábado, a la espera de la vuelta de los gigantes Real Madrid y Barcelona, que empezarán una semana más tarde.

Tanto Barça, vigente campeón liguero, como el Real Madrid empezarán una semana después debido a que varios de sus jugadores llegaron hasta semifinales del Mundial 2026, ganado por España.

Lee además
El atacante español del Real Madrid, Gonzalo García, celebra luego de anotar el cuarto gol de su equipo en un partido, el 4 de enero de 2026.
FÚTBOL

Real Madrid traspasa a uno de sus delanteros al Fulham
El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra tras anotar el quinto gol de su equipo en un partido contra el Salzburgo, el 22 de enero de 2025.
FÚTBOL

¡Se queda! Real Madrid anuncia renovación de contrato para Vinicius

El equipo blanco, a los mandos ahora de José Mourinho, iniciará su andadura en LaLiga el 22 de agosto contra el Espanyol.

El Real Madrid es uno de los equipos que más se ha reforzado de cara al nuevo curso con la llegada de hombres como el campeón del mundo Marc Cucurella, los defensas Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, el centrocampista Bernardo Silva, el delantero Carlos Espí y el atacante marfileño Yan Diomandé.

El Barça, por su parte, arrancará el 23 de agosto en casa del Elche.

El equipo azulgrana también ha acudido al mercado, donde se ha hecho con el inglés Anthony Gordon y el alemán Karim Adeyemi, además del joven belga Jesse Bisiwu, que estará a caballo entre el primer equipo y el filial.

Ha perdido, eso sí, al atacante polaco Robert Lewandowski y está en vías de traspasar al PSG a Ferran Torres, el autor del gol decisivo para España en la final del Mundial (1-0 ante Argentina).

Los dos gigantes del fútbol español se estrenarán en partidos ya pertenecientes a la segunda jornada del campeonato, ya que sus duelos correspondientes a la primera fueron aplazados hasta finales de este mes.

El Atlético empieza antes

El Atlético de Madrid, que también contó con numerosos jugadores en las rondas finales de la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, empezará antes que sus dos grandes rivales a petición propia.

El conjunto colchonero ha querido evitar tener que jugar tres partidos en una semana, como les ocurrirá a sus dos principales rivales.

El Atlético jugará su partido de la primera jornada liguera el 19 de agosto, recibiendo al recién ascendido Málaga.

El conjunto rojiblanco centra las miradas en lo que pueda pasar con su delantero argentino Julián Álvarez, pretendido por el Barça, pero al que el Atlético no tiene intención, a priori, de dejar marchar.

Getafe y Alavés suben el telón

El Getafe abrirá la temporada el sábado en casa del Alavés.

El día se cerrará con la visita del Rayo Vallecano, envuelto en la polémica por la intervención de su estadio, al campo del Sevilla, que logró mantener la categoría tras mucho sufrimiento la pasada temporada.

El Rayo, que juega el primer partido de Liga fuera de Vallecas, no podrá jugar en su estadio en este inicio de temporada, tras haber sido cerrado por las autoridades madrileñas para acometer obras de rehabilitación urgentes.

El domingo se jugarán otros dos partidos, empezando por la visita del Villarreal, ahora a los mandos del Íñigo Pérez, exentrenador rayista, al ascendido Racing de Santander.

El equipo cántabro ha vuelto a la Primera División española por primera vez desde la campaña 2011-2012.

El Espanyol recibirá al Levante también el domingo, mientras que el duelo previsto ese día entre Celta de Vigo y Osasuna fue aplazado a finales de este mes por un hongo que afectaba al césped del estadio de Balaídos.

La primera jornada de LaLiga seguirá el lunes, con el encuentro entre el Deportivo de La Coruña, que vuelve a la élite después de su travesía por el desierto y de ocho años fuera de la primera división, y el Elche.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Real Madrid suma trofeo en la pretemporada de la mano de Brahim Díaz

Reportan principio de acuerdo para traspaso de Ferran Torres del Barcelona al PSG

DT del City asegura que "puede pasar cualquier cosa" sobre posible marcha de Rodri al Barcelona

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El periodista mexicano Jorge Ramos asiste a una conferencia de prensa tras una redada federal de inmigración en un lavadero de autos en Culver City, California, el 11 de junio de 2025.
POLÉMICA

Cuando la pantalla se apaga: las salidas que han sacudido a Univision y Telemundo

Captura de pantalla de un video publicado por el Comando Central de EEUU, en su cuenta de X @CENTCOM el 3 de marzo de 2026, en el que se muestra un ataque con drones como parte de la Operación Furia Épica.
Conflicto bélico

EEUU lanza primer grupo de trabajo multinacional de drones de ataque ante la guerra con Irán

La representante de la oposición de Venezuela, Dinorah Figuera, firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Acuerdos del diálogo: ¿Es el fin del chavismo o tendrá capacidad de metamorfosis y jugar papel de oposición?

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader.
Diplomacia

República Dominicana expulsa a 9 diplomáticos cubanos del país y otorga plazo de 7 días para salida

Imagen fotorrealista de una escuela con poca afluencia de estudiantes en el sur de la Florida
ANÁLISIS

Menos alumnos y menos fondos: la crisis que sacude a las escuelas públicas del sur de Florida

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
CORTE SUPREMA

Trump apela a la Corte Suprema para restablecer obras en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Voluntarios trabajan en el envío de ayudas para Colombia desde el sur de la Florida
SOLIDARIDAD

Miami alista 21 'pallets' de ayuda para damnificados por terremoto en Colombia

Estos y otros actos de crueldad se han vuelto comunes en sur de la Florida, donde el abuso animal es castigado con condenas de hasta cinco años de prisión.
ABUSO ANIMAL

Mujer enfrenta 72 cargos por mantener hacinados a 36 perros en Palm City

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
PUESTOS DE TRABAJO

Florida invierte $9 millones en astillero y proyecta dos mil empleos

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Luigi Mangione durante una audiencia preliminar, en un tribunal de Nueva York.
CRIMEN EN NUEVA YORK

Acusado de asesinato de ejecutivo de UnitedHealthcare se declara culpable de acoso