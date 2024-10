Karate podría volver a Juegos Olímpicos tras elecciones en el COI

ATLANTA.- ¿Volverán abrirse las puertas de los Juegos Olímpicos para el karate ? El presidente de la Federación Mundial de este deporte, el ingeniero Antonio Espinós, no pierde las esperanzas.

En declaraciones exclusivas para Diario Las Américas, el español, que dirige la WKF (World Karate Federation) desde 1998 y fue pieza clave para el debut olímpico de esta arte marcial en Tokio 2020, no se reserva críticas para la exclusión del popular deporte del Programa Olímpico, "algo inexplicable".

El directivo confía que esta situación cambie tras las inminentes elecciones en el Comité Olímpico Internacional en marzo próximo, "desde luego porque a peor no vamos a ir, lo único que podemos hacer es mejorar, eso espero".

Espinós fue miembro del equipo nacional de España y cinturón negro sexto dan. Presidente de la Federación Española entre 1984 y 1996, también dirige la Federación Europea desde 1997. Hace dos años resultó reelecto para el nuevo período 2022-2028 por unanimidad en votación secreta para liderar, además, los esfuerzos con vistas al retorno del karate a los Juegos Olímpicos de 2032 en Brisbane, Australia.

Estima que este espaldarazo a su gestión, a pesar de la no inclusión de la disciplina en los Juegos Olímpicos de París 2024 y Los Angeles 2028, "ha sido algo reconfortante" porque "la gente sigue entendiendo que la WKF es una federación que funciona bien, que progresa, es transparente y limpia".

Espinós elogia también a la comunidad internacional de karatecas, entre ellos al cubanoamericano Ariel Torres, establecido en Miami desde que era un niño, quien pasó a la historia como uno de los primeros medallistas olímpicos con su metal bronceado en la prueba de "kata" en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es también doble medallista de Juegos Panamericanos: oro en Santiago de Chile 2023 y plata en Lima 2019.

Torres , que creció en Hialeah tras llegar de La Habana con cuatro años, figura entre quienes no se desalienta por la pesadilla olímpica y hace unos días logró la medalla de oro en el último evento de la temporada, la Premier League de la WFK, la liga más importante del mundo en este deporte. El estadounidense de origen cubano, que cumplirá 27 años en noviembre, venció al japonés Eiji Otsuki con puntuación de 43,30 a 41,50, en la ciudad austriaca de Salzburgo.

thomasbachscoi.jpg El presidente del COI, Thomas Bach, durante la apertura de la reunión del comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, el 19 de marzo de 2024, en Lausana, Suiza. Laurent Gillieron/Keystone vía AP

"Allí hablé con Torres, sigue estando muy activo y con grandes resultados en todos los campeonatos, es un gran karateca y una excelente persona" dice Espinós.

El funcionario español aprovechó y reveló a DLA, a pesar del panorama olímpico, que además de estar incluido en el programa de los Juegos Panamericanos de la Juventud del verano próximo en Asunción, Paraguay, este deporte figurará en los Juegos Panamericanos de 2027 que vuelven a Lima tras serle retirada la sede a Barranquilla, Colombia, por el organismo continental Panam Sports, cuya oficina central está en Miami.

Por su popularidad, se espera que organizadores de otros juegos regionales como los Europeos en Estambul, Turquía, en 2027, inserten al karate en sus programas deportivos, "pero hay que luchar sin cuartel", advierte el directivo.

Para ajustarse a la estrategia del COI, las prioridades de las clasificaciones olímpicas a deportes que poco o apenas se practican en una nación sede del evento multidisciplinario o en el continente específico, amenazan a deportes tradicionales y exitosos por no estar incluidos en el programa olímpico de la próxima cita estival, estiman expertos.

Como un ejemplo en este sentido, Espinós menciona el programa de competencias de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal, en noviembre de 2026, dividido en 25 deportes olímpicos y otros 10 de "demostración" entre los que está el karate, cuando este arte marcial cuenta con 50 federaciones nacionales en África y es, además, muy popular en Senegal, mientas esta nación sede apenas tiene infraestructura para varios de los deportes de etiqueta "olímpica" que debe organizar.

La popularidad del karate se refleja en el alcance de la WFK, que cuenta con 200 federaciones nacionales en todos los continentes. A pesar de su éxito en los Juegos de Tokio, nunca se dio razón oficial para su exclusión oficial de París, recuerda Espinós.

Un informe de la firma KPMG estimó que más de 100 millones de personas en todo el mundo lo practican. Un estudio del Instituto de Investigación e Información en Ciencias Sociales (IRIS), una agencia de análisis líder en el mercado, señaló que en su debut olímpico alcanzó una audiencia neta de 48,4 millones de espectadores en 19 mercados examinados.

Otro pesquisaje de Nielsen Sports, encargado por la WFK, concluyó que el karate superó a otras disciplinas de artes marciales en mercados clave como Francia, Estados Unidos y Japón.

A la espera de respuestas

"Algún día se sabrá por qué los organizadores de París no propusieron al karate y, por ejemplo, sí al breakdance. No hubo un proceso, ni criterios y no nos dejaron opinar", sentencia Espinós. "Tienen que mirar el impacto mediático en Tokio y comparar unos deportes con otros".

"Estos datos también nos llevan a concluir que debido a la repercusión mediática, social y televisiva en EE.UU, el karate debería haber sido incluido en el Programa Olímpico de 2028", afirma.

A otra pregunta, el presidente de la WFK reconoció "el golpe" que ha representado para las federaciones nacionales en la mayor parte de los países donde la ayuda institucional recae en los deportes que son olímpicos "y los no olímpicos prácticamente no reciben nada".

"La ausencia de París ha creado situaciones lamentables porque las expectativas que teníamos de participar eran muy importantes", dice. "Eso nos hubiera permitido más adelante clasificar como deporte permanente en el programa olímpico".

"Espero que el próximo COI, que tomará el rumbo que decida su nuevo presidente, tenga más en cuenta los criterios y los valores deportivos", señala el veterano dirigente del karate mundial, quien ratifica su exhortación a vencer esta adversidad con el apoyo y colaboración de los millones de seguidores de este deporte en todo el planeta.

FUENTE: Miguel Hernández