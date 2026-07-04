sábado 4  de  julio 2026
Fórmula 1

Kimi Antonelli gana la carrera esprint del GP de Gran Bretaña y amplía su ventaja en la F1

Kimi Antonelli conquistó la carrera esprint del GP de Gran Bretaña en Silverstone y aumentó su ventaja como líder del Mundial de Fórmula 1

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli (C), ganador del campeonato; el piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton (I), segundo clasificado; y el piloto británico de McLaren, Lando Norris (D), tercer clasificado, posan con sus trofeos tras la carrera previa al Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli (C), ganador del campeonato; el piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton (I), segundo clasificado; y el piloto británico de McLaren, Lando Norris (D), tercer clasificado, posan con sus trofeos tras la carrera previa al Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El italiano Kimi Antonelli confirmó su gran momento en la temporada 2026 al imponerse este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Gran Bretaña, disputada en el circuito de Silverstone Circuit.

El piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, actual líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, superó al británico Lewis Hamilton, quien había partido desde la pole position y lideró las primeras vueltas antes de ceder el primer lugar en la octava de las 17 vueltas pactadas.

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Hamilton intentó mantener el liderato desde la salida y abrió una ligera ventaja sobre Antonelli, que permaneció siempre a menos de un segundo de distancia hasta encontrar el momento ideal para ejecutar el adelantamiento decisivo. A partir de allí, el italiano controló el ritmo hasta cruzar primero la meta.

El vigente campeón mundial, Lando Norris, completó el podio tras una intensa lucha en el grupo perseguidor junto a Oscar Piastri, George Russell, Charles Leclerc y Max Verstappen.

Russell terminó cuarto y cedió terreno en la clasificación del campeonato, ya que Antonelli sumó 12 puntos en la carrera esprint, ampliando su ventaja sobre su compañero de equipo.

Leclerc finalizó quinto, seguido por Verstappen y Piastri, mientras que Liam Lawson ocupó la octava posición para sumar los últimos puntos disponibles. El francés Isack Hadjar concluyó noveno.

La prueba de Silverstone fue la cuarta carrera esprint de la temporada, después de las celebradas en China, Miami y Canadá. A diferencia de las tres anteriores, esta vez el piloto que arrancó desde la pole no logró convertir esa ventaja en victoria, con Antonelli firmando una nueva exhibición para reforzar su candidatura al título mundial.

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