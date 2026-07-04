Vinicius y Haaland protagonizan un duelo de gigantes por los cuartos del Mundial 2026

Esta combinación de imágenes, creada el 3 de julio de 2026, muestra al delantero brasileño Vinicius Jr. (número 7) controlando el balón en el estadio Mas Monumental de Buenos Aires el 25 de marzo de 2025, y al capitán noruego Erling Braut Haaland (número 9) controlando el balón

Brasil y Noruega protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El MetLife Stadium será el escenario donde Vinícius Jr. y Erling Haaland, dos de las grandes figuras del fútbol mundial, buscarán guiar a sus selecciones hacia los cuartos de final en un duelo que promete emociones de principio a fin.

Será la primera vez que ambos cracks se enfrenten con sus selecciones nacionales. Hasta ahora, sus duelos habían sido exclusivamente en la UEFA Champions League, donde el delantero noruego tuvo un balance favorable. Sin embargo, el Mundial ofrece un escenario completamente distinto y ambos llegan en un momento brillante.

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Haaland suma cinco goles en el torneo y es uno de los máximos artilleros de la competición, mientras que Vinícius acumula cuatro tantos, solo por detrás de Lionel Messi en la tabla de goleadores.

La llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de Brasil ha marcado un antes y un después en el rendimiento del atacante del Real Madrid. El técnico italiano ha encontrado la mejor versión de Vinícius alternándolo entre la banda izquierda y posiciones más centradas, donde explota mejor su velocidad y capacidad para definir.

Brasil tuvo que sufrir para eliminar a Japón en la ronda anterior con una victoria 2-1, un partido que puso a prueba la capacidad de reacción de la Canarinha. Ancelotti destacó que su equipo está preparado para responder ante cualquier adversidad, una fortaleza que espera volver a demostrar frente a un rival mucho más exigente.

Noruega, por su parte, llega con la confianza por las nubes. Los escandinavos han marcado diez goles en cuatro encuentros y eliminaron a Costa de Marfil en la fase previa. Además, mantienen un dato histórico que alimenta su ilusión: nunca han perdido frente a Brasil, con dos victorias y dos empates en sus enfrentamientos oficiales.

La presencia física de Haaland será uno de los principales desafíos para la defensa brasileña. Con sus 1,95 metros de estatura, el delantero del Manchester City representa una amenaza constante tanto en el juego aéreo como en los espacios.

El vencedor de este apasionante enfrentamiento avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al ganador del choque entre Inglaterra y México, manteniendo vivo el sueño de seguir luchando por el título mundial.