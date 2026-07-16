jueves 16  de  julio 2026
Fórmula 1

Verstappen mantiene el misterio sobre su futuro y elogia la gestión de Laurent Mekies en Red Bull

Max Verstappen evitó confirmar su futuro en Red Bull antes del GP de Bélgica, elogió el trabajo de Laurent Mekies y explicó el regreso al antiguo alerón trasero tras los problemas sufridos en las últimas carreras

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), se prepara antes de una sesión de entrenamientos previos al Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 13 de marzo de 2026.

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), se prepara antes de una sesión de entrenamientos previos al Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 13 de marzo de 2026.

HECTOR RETAMAL / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Max Verstappen volvió a evitar cualquier compromiso sobre su continuidad en Red Bull más allá de la presente temporada y aseguró que será él mismo quien anuncie cualquier decisión sobre su futuro en la Fórmula 1.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Bélgica, el cuatro veces campeón del mundo insistió en que no alimentará los rumores que lo vinculan con otros equipos, entre ellos McLaren.

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"No quiero venir aquí a decir sí o no sobre mi futuro. Ya he dicho muchas veces que, si hay algo nuevo, lo diré yo mismo", afirmó el neerlandés.

Respaldo total a Laurent Mekies

Verstappen también dedicó elogios al director del equipo, Laurent Mekies, quien cumple un año al frente de Red Bull tras sustituir a Christian Horner en 2025.

El piloto destacó la buena comunicación que mantiene con el ingeniero francés y el ambiente que ha generado dentro de la escudería.

"Me llevo muy bien con Laurent. Hablamos mucho tanto en los circuitos como fuera de ellos. La relación que tiene con el equipo es excelente. Todo se siente muy positivo y es importante poder discutir muchos temas con tu jefe de equipo de forma abierta y transparente", comentó.

Red Bull vuelve al alerón anterior

Tras los problemas sufridos con el nuevo alerón trasero giratorio, que provocaron accidentes consecutivos en Austria y Gran Bretaña, Red Bull volverá a utilizar la especificación anterior durante el fin de semana en Spa-Francorchamps.

Verstappen explicó que la decisión responde a motivos evidentes mientras el equipo trabaja en una versión mejorada del nuevo diseño.

En Silverstone, el neerlandés abandonó tras un accidente y calificó por radio al monoplaza como "peligroso" debido a su comportamiento.

Un futuro que sigue abierto

Es el tercer año consecutivo en el que Verstappen mantiene la incertidumbre sobre su continuidad antes de confirmar finalmente su permanencia en Red Bull a mitad de temporada.

Aunque tiene contrato hasta 2028, existen cláusulas que podrían permitir una salida anticipada. En las últimas semanas, las especulaciones crecieron tras conocerse una reunión entre representantes del piloto y McLaren, aunque el director ejecutivo del equipo británico, Zak Brown, aseguró recientemente que Lando Norris y Oscar Piastri seguirán siendo sus pilotos.

Además, Verstappen ha manifestado en varias ocasiones sus dudas sobre continuar en la Fórmula 1 debido a su desacuerdo con el reglamento técnico de 2026, especialmente por el mayor protagonismo de la energía eléctrica en los nuevos monoplazas.

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