jueves 5  de  noviembre 2026
Fórmula 1

Kimi Antonelli quiere conquistar Interlagos para rendir homenaje a Ayrton Senna

Kimi Antonelli quiere ganar el Gran Premio de Brasil en Interlagos para homenajear a Ayrton Senna tras conquistar su primer título mundial de Fórmula 1.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, compite durante la sesión de clasificación para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2026 en el Circuito Gilles-Villeneuve en Montreal, Canadá, el 23 de mayo de 2026.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, compite durante la sesión de clasificación para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2026 en el Circuito Gilles-Villeneuve en Montreal, Canadá, el 23 de mayo de 2026.

ANDREJ IVANOV / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El flamante campeón mundial de Fórmula 1, el italiano Kimi Antonelli, afrontará el Gran Premio de Brasil con una motivación especial: conseguir una victoria en Interlagos para honrar la memoria de Ayrton Senna, una de las mayores leyendas del automovilismo y su principal referente deportivo.

«Si pudiera elegir una carrera para ganar, sería esta, aquí en Brasil», expresó Antonelli durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en São Paulo, donde manifestó su admiración por el histórico piloto brasileño.

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El joven corredor de Mercedes, que el pasado domingo se convirtió en México en el campeón más joven de la historia de la categoría, con apenas 20 años, reconoció que levantar el trofeo en territorio brasileño tendría un significado muy especial en su trayectoria.

«Sería maravilloso poder conseguir una victoria aquí y, en el futuro, incluso ganar un campeonato», añadió.

Antonelli explicó que su admiración por Senna trasciende los resultados deportivos y está relacionada también con su personalidad y el impacto que tuvo en la sociedad brasileña.

«Siempre que pueda intentaré mantener vivo el legado de Senna. No solo fue un gran piloto, sino también una persona muy especial fuera de la pista. Lo que hizo por Brasil fue extraordinario», manifestó.

El italiano también contó que tuvo la oportunidad de visitar a la familia del tricampeón mundial y conocer uno de sus monoplazas históricos, el correspondiente a la temporada de 1986.

Además, destacó el orgullo que representa utilizar el número 12 en su Mercedes, el mismo dorsal con el que Senna compitió durante una parte de su trayectoria en la Fórmula 1.

«Su legado sigue siendo extraordinariamente fuerte en todo el mundo y me siento muy feliz y privilegiado de poder utilizar el número 12», comentó.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra luego de coronarse como campeón de la temporada de Fórmula 1, el 1 de noviembre de 2026.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra luego de coronarse como campeón de la temporada de Fórmula 1, el 1 de noviembre de 2026.

Un campeón que se siente como en casa

El Gran Premio de Brasil tendrá un significado especial para Antonelli, quien aseguró que el recibimiento de los aficionados locales le hace sentir como si estuviera disputando una carrera en casa.

«El apoyo de los brasileños ha sido increíble. Aunque no sea una carrera en casa, realmente lo parece», señaló.

El piloto también se refirió a la presencia de dos representantes brasileños en la parrilla y expresó su deseo de verlos competir por posiciones importantes en el futuro.

«Se merecen tener un coche rápido porque son muy talentosos», afirmó.

Antonelli llegará a Interlagos con el campeonato ya asegurado. Suma 380 puntos, una ventaja de 119 unidades sobre el neerlandés Max Verstappen, por lo que ninguno de sus perseguidores puede alcanzarlo en las cuatro carreras que restan del calendario.

La fortaleza mental detrás de su consagración

Más allá de su admiración por Senna y de la posibilidad de celebrar un nuevo triunfo, el italiano también reflexionó sobre el camino que lo llevó a convertirse en campeón mundial.

Antonelli reconoció que durante la temporada anterior atravesó momentos de dudas, hasta el punto de cuestionarse si tenía las condiciones necesarias para competir en la máxima categoría.

«Me cuestioné muchas veces si realmente era lo suficientemente bueno para estar en la Fórmula 1», confesó.

Sin embargo, durante el receso invernal analizó sus actuaciones y entendió que debía trabajar especialmente en su preparación mental. A partir de entonces, comenzó a afrontar cada sesión con mayor tranquilidad, concentración y confianza.

«Este año he intentado tener siempre la actitud adecuada, concentrarme en lo importante y, sobre todo, disfrutar», explicó.

El respaldo de su familia y del equipo Mercedes también fue determinante para superar las dificultades y fortalecer su mentalidad competitiva.

Ahora, con su primer título mundial en el bolsillo, Antonelli aspira a convertirse en una referencia para las nuevas generaciones del automovilismo, transmitiendo valores como la humildad, el respeto y la perseverancia.

«Quiero demostrar que la edad es solamente un número y que puedes conseguir cualquier cosa que te propongas», concluyó.

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