viernes 12  de  junio 2026
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Padre de Kimi Antonelli no da lugar a comparaciones con Max Verstappen: "Está en un nivel diferente"

El rápido ascenso del piloto italiano Kimi Antonelli en la Formula 1 ha provocado una oleada de comparaciones con los grandes protagonistas de este deporte

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, sostiene el trofeo tras ganar el Gran Premio de Miami, el 3 de mayo de 2026.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, sostiene el trofeo tras ganar el Gran Premio de Miami, el 3 de mayo de 2026.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por Karla Roca

Con un total de cinco victorias conquistadas, incluyendo la joya de la corona, Mónaco, y un sinnúmero de récords batidos en las últimas semanas, Andrea Kimi Antonelli se ha convertido en la pesadilla de George Russell y también en el favorito para hacerse del título del campeonato de pilotos al final del año.

Como era de esperarse, los resultados del italiano en Mercedes en este 2026 han hecho recordar los inicios de otros pilotos que muy jóvenes lograron lo impensable gracias a su talento y agresividad en la pista, como es el caso de Max Verstappen, personaje con el que ya comparan a Kimi.

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Tras los asombrosos resultados de Kimi y la inevitable comparación con Verstappen, fue Marco Antonelli, padre del piloto italiano, quien puso un alto, alegando que su hijo apenas empieza a escribir su historia en la F1 y que por lo tanto en este momento de su carrera aún no hay punto de comparación con el tetracampeón del mundo.

En entrevista con Formule 1 Magazine, Marco explicó que el inicio de temporada de Kimi ha sido impresionante; sin embargo, considera que es muy pronto para comparar a su hijo con "Mad Max" en este momento de su carrera.

“Es demasiado pronto para comparar a Kimi con Max. Por supuesto hay una clara similitud: ambos son muy rápidos. Por su parte, Max ya ha sido cuatro veces campeón del mundo, mientras que Kimi aún tiene un largo camino para lograr lo que Max ya ha conquistado. Espero que él [Kimi] se acerqué a eso algún día, pero en este punto de su carrera, Max es mayormente un ejemplo para él”, aseguró Antonelli Sr.

Durante dicha entrevista, Marco también reveló que Kimi y Max mantienen una relación cercana, asegurando que se mantienen en contacto de manera personal casi todos los fines de semana que hay carrera.

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A pesar de lo complicado que la ha tenido Max con Red Bull este año, Antonelli Sr. considera que el neerlandés es un conductor excepcional que se encuentra a un nivel superior, lo que claramente lo convierte en un ejemplo para las nuevas generaciones.

A su corta edad, Kimi Antonelli se ha convertido en un fenómeno en el mundo del automovilismo, logrando varios récords como el "pole sitter" más joven de la historia, el volante más joven en liderar el campeonato, el piloto más joven en conquistar el GP de Mónaco y el piloto más joven en marcar un Gran Chelem.

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