Antonelli no para y se adueña de Mónaco también

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, cruza la línea de meta para ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco en el circuito urbano de Mónaco, el 7 de junio de 2026.

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 parece tener un dueño absoluto, y apenas tiene 19 años. Kimi Antonelli volvió a dar un golpe de autoridad incontestable al adueñarse de las míticas calles de Montecarlo. El piloto italiano de Mercedes largó desde la pole position y no cedió el liderato en ninguna de las 78 vueltas de la competencia, ratificando un ritmo demoledor que lo aleja de forma masiva en la tabla de pilotos.

Con esta victoria, Antonelli rompe un récord de precocidad al transformarse en el ganador más joven de la historia del Gran Premio de Mónaco. Al bajarse del monoplaza, el piloto de Mercedes no ocultó su felicidad por el rendimiento del auto:

"Ha sido un fin de semana muy sólido. El equipo hizo un trabajo increíble y la carrera también lo fue. Ha sido uno de esos días raros en los que el ritmo fue fantástico y todo se desarrolló maravillosa y perfectamente."

AFP__20260606__B68P4KZ__v1__MidRes__AutoPrixF1MonQualifying Un miembro del personal del circuito ondea banderas amarillas mientras el piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, finaliza su participación en la sesión de clasificación en el circuito urbano de Mónaco, de cara al Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, que se celebrará el 6 de junio de 2026. Andrej ISAKOVIC / AFP

Hamilton iguala a una leyenda y el caos sacude a Ferrari

El segundo lugar quedó en manos de Lewis Hamilton, quien rescató los papeles para Ferrari en una jornada agridulce. Con este resultado, el heptacampeón del mundo iguala la marca histórica de ocho podios en Mónaco, un registro que pertenecía en solitario al eterno Ayrton Senna.

La alegría en la Scuderia no pudo ser completa debido a la desgracia del héroe local. Charles Leclerc venía completando una actuación sólida en zona de podio, pero a falta de doce giros sufrió un fallo crítico en los frenos que lo llevó a estamparse contra los muros de la última curva. El impacto dañó severamente una placa de asfalto en la curva 19, lo que obligó a la dirección de carrera a desplegar la bandera roja y detener las acciones durante media hora para reparar la pista. En el relanzamiento para las últimas 10 vueltas, Antonelli se mantuvo inamovible al frente.

Quien tampoco tuvo un buen día fue Max Verstappen. El neerlandés largaba segundo, pero un problema mecánico fulminante dejó su Red Bull clavado en la parrilla de salida, forzándolo a abandonar en la primera vuelta de carrera.

Baile de sanciones: El dolor de Checo Pérez y el beneficio de Alonso

Los despachos de la FIA trabajaron a destajo tras el banderazo a cuadros, modificando de forma sustancial el Top 10. Isack Hadjar, superando fallas de potencia en su motor Red Bull, se consolidó en la tercera plaza del podio. Pierre Gasly (Alpine) había cruzado la meta en ese tercer lugar, pero recibió una penalización de 10 segundos totales (dos sanciones de 5 segundos) por exceder la velocidad en la calle de boxes, cayendo al séptimo lugar.

La resolución más dramática la sufrió el mexicano Sergio 'Checo' Pérez. El piloto tapatío había finalizado en la décima posición, un resultado que significaba el primer punto oficial en la historia de la debutante escudería Cadillac en la Fórmula 1. Lamentablemente, los comisarios le aplicaron una penalización post-carrera que lo mandó directamente al decimoquinto puesto. Este castigo benefició directamente a Fernando Alonso (Aston Martin), quien avanzó al sexto lugar, cerrando dentro de los diez mejores junto a Alex Albon (4º con Williams) y Esteban Ocon (5º con Haas). Mientras tanto, George Russell (Mercedes) se quedó fuera de la zona de puntos tras recibir otra sanción en el tramo final.

Clasificación Final - Gran Premio de Mónaco 2026 (Top 10)

Kimi Antonelli (Mercedes) — Ganador / Líder absoluto

Lewis Hamilton (Ferrari) — 8° Podio en Mónaco (Récord Senna)

Isack Hadjar (Red Bull) — Segundo podio en F1

Alex Albon (Williams)

Esteban Ocon (Haas)

Fernando Alonso (Aston Martin) — Sube una posición por sanción ajena

Pierre Gasly (Alpine) — Penalizado por velocidad en boxes

[Piloto en zona de puntos]

[Piloto en zona de puntos]

[Piloto en zona de puntos]

(Abandono de Max Verstappen y Charles Leclerc. George Russell finalizó fuera de puntos por sanción).