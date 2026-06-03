miércoles 3  de  junio 2026
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Leclerc renueva por Ferrari y prolonga su "sueño" en la Scuderia

El monegasco Charles Leclerc fichó por Ferrari en 2019, con una primera victoria en el GP de Bélgica. Suma ocho en total, la más reciente en Austin en 2024

El piloto Charles Leclerc, de Ferrari, compite durante una sesión de calificación previa al Gran Premio de Hungría, el 2 de agosto de 2025.

El piloto Charles Leclerc, de Ferrari, compite durante una sesión de calificación previa al Gran Premio de Hungría, el 2 de agosto de 2025.

ATTILA KISBENEDEK / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc, continuará formando parte de la familia Ferrari, un "sueño para el monegasco, luego de firmar un contrato por una duración indeterminada con el constructor italiano, anunció este miércoles la Scudería antes del Gran Premio de Mónaco.

"Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca daré por sentada. Seguiré dando absolutamente todo lo que tengo para devolver a este equipo a lo más alto, por todos en Maranello, especialmente por los tifosi, cuya pasión es el corazón palpitante de esta Scuderia", escribió Leclerc, de 28 años, en un comunicado del equipo más antiguo del mundo en la F1.

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"Charles forma parte de la familia Ferrari desde hace ya muchos años y renovarlo nos parece algo completamente natural", señaló su director, el francés Frédéric Vasseur, que conoció a Leclerc en sus inicios en Sauber en 2018.

El monegasco fichó por Ferrari en 2019, con una primera victoria en el Gran Premio de Bélgica. Suma ocho en total, la más reciente en Austin en 2024.

Su palmarés incluye también 27 "poles" y 52 podios, entre ellos dos terceros puestos esta temporada en los GP de Australia y Japón.

En los GP de Miami y Montreal, en mayo, el compañero del británico de 41 años Lewis Hamilton solo terminó 8º y 4º.

Leclerc declaró entonces estar "muy decepcionado consigo mismo" en Florida y reconoció haber tenido un "fin de semana catastrófico" en Canadá.

Al contrario que Hamilton, el monegasco, recién casado con una estrella de la moda y las redes sociales, Alexandra Saint-Mleux, muestra una personalidad discreta y reservada en las ruedas de prensa y en el paddock.

Antonelli desmiente rumores

Mientras que el "mercado de fichajes" para 2027 ya ha comenzado, el actual líder de la clasificación de pilotos, el prodigio italiano de 19 años Kimi Antonelli (Mercedes), tuvo que desmentir un rumor que lo situaba en Ferrari.

"Soy piloto de Mercedes y mi objetivo es ganar con Mercedes. Siento el deber de dar lo mejor de mí mismo por este equipo. Después, ya veremos", declaró Antonelli durante un evento el pasado fin de semana en su país.

La sexta prueba del Mundial de Fórmula 1 se disputará a partir del viernes en el mítico circuito urbano de Mónaco.

FUENTE: AFP

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