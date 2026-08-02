La inflación de los playoffs

Hubo un tiempo en que la fecha límite de cambios en las Grandes Ligas permitía distinguir con facilidad a los compradores de los vendedores. Los contendientes reforzaban sus plantillas para ir por la Serie Mundial ; los equipos eliminados aceptaban la realidad, cambiaban a sus veteranos y comenzaban a construir el futuro.

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Hace unas semanas, MLB publicaba un análisis preguntándose quiénes serían compradores y quiénes vendedores antes del "Trade Deadline". La pregunta era lógica, pero también reveladora. A pocos días del cierre del mercado, la respuesta sigue siendo difusa. No porque la liga esté llena de grandes equipos, sino porque el formato actual permite que demasiados clubes crean que aún tienen opciones.

La explicación está en la expansión de los playoffs. Desde 2022, las Grandes Ligas pasaron de 10 a 12 clasificados. Es decir, del 33% al 40% de la liga. La decisión fue un éxito comercial: más mercados involucrados, más audiencia y mayor interés durante el verano.

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Pero el costo deportivo merece discusión.

La temporada regular de MLB siempre fue una prueba de resistencia. Son 162 juegos, diseñados para premiar la consistencia y separar a los mejores del resto. Hoy esa exigencia se ha reducido.

Equipos con récord apenas por encima de .500, e incluso algunos por debajo, todavía se consideran compradores. Hace una década ya estarían reconstruyendo. Ahora prefieren apostar por una buena racha que los meta en octubre. Por eso cada vez hay menos vendedores, menos figuras disponibles y un mercado de cambios inflado.

El impacto va mucho más allá del "Trade Deadline". También cambió la manera de construir equipos. Antes la meta era ganar la división y acercarse a las 100 victorias. Hoy, para muchas franquicias, basta con mantenerse cerca del último comodín. El objetivo dejó de ser dominar para convertirse en sobrevivir.

Una posibilidad mucho más común

Nadie discute que el nuevo formato genere emoción. Lo que sí admite debate es si también devaluó el mérito de clasificar. Cuando cuatro de cada diez equipos llegan a octubre, la postemporada deja de ser un premio reservado para la excelencia y se convierte en una posibilidad mucho más común.

Y esa, quizá, sea la mayor consecuencia de la expansión de los playoffs.