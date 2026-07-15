Liga Americana blanquea a la Nacional en el Juego de las Estrellas MLB 2026

Cody Bellinger #35 de los Yankees de Nueva York posa para una fotografía con el premio Ted Williams al Jugador Más Valioso tras el Juego de Estrellas de la MLB de 2026

La Liga Americana volvió a imponer su dominio en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas al derrotar por blanqueada 4-0 a la Liga Nacional este martes en el Citizens Bank Park de Filadelfia, en una edición marcada por el dominio absoluto de los lanzadores y el poder del cubano Miguel Vargas.

El antesalista de los Medias Blancas de Chicago puso el broche de oro al triunfo con un imponente cuadrangular por el jardín izquierdo en la octava entrada, ampliando la ventaja de su equipo y desatando la celebración en el clásico de mitad de temporada.

"No tengo palabras para describir este momento. Es una experiencia increíble", expresó Vargas tras el encuentro. "Hace algunos años veía este juego por televisión y ahora poder formar parte de él es algo muy importante".

El ataque de la Liga Americana se gestó desde el primer episodio. Sencillos productores de Cody Bellinger y Ben Rice permitieron fabricar tres carreras ante el abridor dominicano Cristopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, quien cargó con el daño inicial.

Bellinger, en su tercera participación en un Juego de las Estrellas, fue elegido el Jugador Más Valioso (MVP) gracias a sus carreras impulsadas y a su aporte ofensivo desde el comienzo del encuentro.

"Traté de mantener las cosas simples y hacer contacto. Lo mejor fue compartir este momento con mi familia", comentó el jardinero, quien además protagonizó un hecho histórico junto a Rice al convertirse en la primera dupla de jugadores de los Yankees que impulsa carreras en un Juego de las Estrellas desde 1962.

El duelo también estuvo marcado por el extraordinario trabajo de los lanzadores de la Liga Americana, que limitaron a la Nacional a apenas tres imparables en nueve entradas, registrando el primer marcador sin carreras para uno de los equipos en un All-Star Game desde 2013.

Los únicos bateadores de la Nacional que lograron conectar imparables fueron los dominicanos Juan Soto y Otto López, además de Pete Crow-Armstrong.

En la novena entrada, el veterano cubano Aroldis Chapman, de 37 años, retiró los dos primeros outs antes de entregar la pelota a Bryan Baker, quien consiguió el último out para sellar la victoria.

La gran ausencia del espectáculo fue la del japonés Shohei Ohtani. La estrella de los Dodgers de Los Ángeles no pudo participar debido a molestias en la rodilla izquierda, lesión que también le impidió realizar su última apertura antes del receso del Juego de las Estrellas.

Con este resultado, la Liga Americana conquista su cuarto triunfo en las últimas seis ediciones del Clásico de Mitad de Temporada, confirmando su reciente supremacía en el evento.