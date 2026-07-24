Rintaro Sasaki apuesta por la MLB y firma con los Marlins

Rintaro Sasaki se puso el uniforme de los Marlins de Miami durante su presentación

El futuro de Rintaro Sasaki ya tiene destino. El primera base japonés de 21 años decidió dar el salto al béisbol profesional de Estados Unidos al firmar con los Marlins de Miami, luego de ser seleccionado en la octava ronda (puesto 235 global) del Draft amateur de la MLB.

Sasaki enfrentó una importante decisión para definir el rumbo de su carrera. Sobre la mesa tenía tres opciones: regresar a la Universidad de Stanford para continuar su desarrollo, incorporarse a los Halcones de SoftBank de la NPB —equipo que lo eligió en la primera ronda del draft japonés el pasado octubre— o aceptar la oferta de Miami para comenzar su camino hacia las Grandes Ligas.

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The next wave is officially here



We’ve agreed to terms with our 2026 draft class. pic.twitter.com/Auzo5zqYGP — Miami Marlins (@Marlins) July 23, 2026

Finalmente, el deseo de competir en el máximo nivel del béisbol estadounidense inclinó la balanza. El oriundo de Kitakami, en la prefectura de Iwate, llegó a un acuerdo con los Marlins por un bono de firma de 210.200 dólares, una cifra ligeramente inferior al valor recomendado de 239.200 dólares correspondiente a la selección número 235 del draft.

Con su firma, Sasaki inicia una nueva etapa en el sistema de ligas menores de Miami, donde buscará desarrollar su talento y cumplir el objetivo de convertirse en el próximo pelotero japonés en llegar a las Grandes Ligas.