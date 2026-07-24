MLB pone fin a la polémica estrategia de jugador de los Yanquis con el reloj de lanzamiento

José Caballero #72 de los Yankees de Nueva York observa tras ser elevado al jardín central durante la séptima entrada contra los Dodgers de Los Ángeles en el Yankee Stadium el 17 de julio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

La Major League Baseball (MLB) decidió acabar con la controvertida táctica que utilizaba el venezolano José Caballero para sacar ventaja del reloj de lanzamiento. Durante el encuentro entre los Pittsburgh Pirates y los New York Yankees, el infielder fue sancionado por violar el cronómetro, marcando un cambio en la interpretación de la regla.

Caballero había encontrado una laguna en el reglamento al esperar hasta que el reloj marcara exactamente ocho segundos para levantar la vista hacia el lanzador, una acción que había repetido durante gran parte de la temporada sin recibir castigo.

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Umpire Quinn Wolcott called a batter timer violation on Jose Caballero for not looking up at the pitcher with 8 seconds remaining.



However, replays showed that Cabellero had his head up with 9 seconds remaining.



Wolcott ejected Yankees hitting coach James Rowson for arguing the… pic.twitter.com/zF0W2LSHtd — Umpire Auditor (@UmpireAuditor) July 23, 2026

Sin embargo, esa estrategia llegó a su fin luego de que el equipo arbitral recibiera instrucciones directas de la MLB para comenzar a aplicar la norma de manera estricta.

El jefe del grupo de árbitros, Adrian Johnson, explicó que la decisión no fue iniciativa de los oficiales en el terreno.

"Ha recibido advertencias durante toda la temporada y nos indicaron que no lo amonestáramos. Nos indicaron que lo sancionáramos... es una infracción", afirmó Johnson tras el partido.

Con esta medida, las Grandes Ligas buscan eliminar cualquier vacío en la aplicación del reloj de lanzamiento, una regla implementada para agilizar el ritmo de los encuentros y evitar retrasos innecesarios entre cada lanzamiento.

La sanción a Caballero sienta un precedente para el resto de los jugadores, ya que la oficina del comisionado dejó claro que, a partir de ahora, el cumplimiento del reloj será supervisado con mayor rigor.