MLB pone fin a la polémica estrategia de jugador de los Yanquis con el reloj de lanzamiento

La Major League Baseball (MLB) decidió acabar con la controvertida táctica que utilizaba el venezolano José Caballero para sacar ventaja del reloj de lanzamiento. Durante el encuentro entre los Pittsburgh Pirates y los New York Yankees, el infielder fue sancionado por violar el cronómetro, marcando un cambio en la interpretación de la regla.
Caballero había encontrado una laguna en el reglamento al esperar hasta que el reloj marcara exactamente ocho segundos para levantar la vista hacia el lanzador, una acción que había repetido durante gran parte de la temporada sin recibir castigo.
Sin embargo, esa estrategia llegó a su fin luego de que el equipo arbitral recibiera instrucciones directas de la MLB para comenzar a aplicar la norma de manera estricta.
El jefe del grupo de árbitros, Adrian Johnson, explicó que la decisión no fue iniciativa de los oficiales en el terreno.
"Ha recibido advertencias durante toda la temporada y nos indicaron que no lo amonestáramos. Nos indicaron que lo sancionáramos... es una infracción", afirmó Johnson tras el partido.
Con esta medida, las Grandes Ligas buscan eliminar cualquier vacío en la aplicación del reloj de lanzamiento, una regla implementada para agilizar el ritmo de los encuentros y evitar retrasos innecesarios entre cada lanzamiento.
La sanción a Caballero sienta un precedente para el resto de los jugadores, ya que la oficina del comisionado dejó claro que, a partir de ahora, el cumplimiento del reloj será supervisado con mayor rigor.