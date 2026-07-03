MLB sanciona a Willson Contreras y Cade Cavalli tras pelea entre Medias Rojas y Nacionales

Willson Contreras #40 de los Boston Red Sox es contenido tras un altercado contra los Washington Nationals durante la cuarta entrada en Fenway Park el 30 de junio de 2026

La Major League Baseball (MLB) impuso severas sanciones a los protagonistas del altercado ocurrido el martes durante el encuentro entre los Boston Red Sox y los Washington Nationals. El primera base Willson Contreras y el lanzador Cade Cavalli recibieron suspensiones de siete partidos por su participación en la pelea que vació las bancas.

Además, el pitcher Miles Mikolas fue castigado con cinco encuentros de suspensión, mientras que el jardinero Nate Eaton deberá cumplir una sanción de tres juegos. Todos los peloteros apelarán las decisiones de la liga, por lo que podrán seguir jugando mientras se resuelve el proceso.

El incidente comenzó en la cuarta entrada, cuando Cavalli ponchó a Contreras y le gritó "Siéntate, chico". El venezolano respondió de inmediato con un intercambio verbal que terminó en una confrontación entre ambos equipos. Durante el tumulto, Contreras lanzó su casco en dirección al lanzador y fue expulsado del encuentro, mientras que Cavalli permaneció en el montículo y completó una destacada actuación de siete entradas, una carrera permitida y 13 ponches en la victoria de Washington por 8-1.

Parte de la sanción impuesta a Contreras también estuvo relacionada con una violación de la política de redes sociales de la MLB. Según reportes, el inicialista publicó un mensaje en Instagram durante el partido en el que respondió a un aficionado que lo provocaba, invitándolo a encontrarse con él en Fenway Park.

Por su parte, Cavalli ofreció disculpas públicas un día después del incidente y aseguró que nunca tuvo la intención de utilizar una expresión con connotaciones racistas. El derecho afirmó sentirse afectado por la forma en que fueron interpretadas sus palabras y reiteró que no existió mala intención al dirigirse a Contreras.