Argentina, Lionel Messi y una posibilidad de disputar otro Mundial

El gran enigma que rodea su futuro es si la fecha marcada en ese calendario, que solo él conoce, llegará antes o después del Mundial norteamericano, el que podría ser su último gran show antes de colgar los botines.

Alejado del máximo nivel del fútbol europeo, el '10' es consciente de que cada partido con la selección podría ser uno de los últimos, y la posibilidad de despedirse en la Copa del Mundo resulta tan tentadora como desafiante.

"No sé si voy a jugar en el Mundial-2026. Sé que estamos cerca, pero al mismo tiempo es mucho tiempo. Todavía no lo pienso. Vivo el día a día sin pensar más allá", dijo Messi en octubre a 433, la agencia de contenido digital de fútbol más importante del mundo.

Sin embargo, más allá de su deseo, su continuidad dependerá de cómo responda su cuerpo en los próximos meses. Su físico ya le impone condiciones, como quedó en evidencia este mes, cuando se perdió tres partidos del Inter Miami.

Lionel Messi (59).jpg El capitán de Argentina, Lionel Messi, maneja la pelota en el partido contra Venezuela por las eliminatorias para el Mundial 2026 en Maturín, Venezuela, el jueves 10 de octubre de 2024. AP Foto/Ariana Cubillos

Las "ganas" las tiene, dice entrenador de Argentina

¿La Pulga tendrá el tanque suficiente para llegar hasta junio de 2026, o preferirá bajarse antes y evitar una despedida forzada?

Aunque su presentación en el Inter Miami le permite dosificar esfuerzos, la exigencia de Uruguay, al que Argentina visitará el viernes en Montevideo, y de Brasil, al que recibirá en Buenos Aires cuatro días después, pondrá a prueba su recuperación y revelará si aún tiene resto para afrontar este tipo de encuentros.

Los campeones del mundo buscarán asegurar de manera anticipada su clasificación al Mundial en las fechas 13 y 14, y para ello necesitan a un Messi en plenitud, capaz de marcar la diferencia en los momentos decisivos.

Frente a Uruguay y Brasil, rivales históricos y de gran exigencia, su regreso a las canchas no solo refuerza a la Albiceleste, sino que también reaviva la pregunta sobre su permanencia hasta la cita de 2026. ¿Será esta una escalada más en su camino hacia su sexta cita mundialista o el inicio de su despedida?

"Tanto él como sus compañeros son conscientes de que queda un tiempo prudencial y las ganas de querer jugar un Mundial las tiene él y las tienen todos", aseguró en enero el seleccionador argentino Lionel Scaloni en una entrevista con DSports.

"Hay que dejar que pase el tiempo y ver cómo va llegando. Él sabe muy bien lo que pensamos nosotros. A mí no me preocupa, lo único que quiero es que él sea feliz", añadió esperanzado el entrenador.

¿Récord en el Mundial?

Messi llegará a la concentración de los campeones del mundo en Buenos Aires con apenas cinco partidos oficiales disputados este año.

Tras perderse tres encuentros consecutivos por la sobrecarga muscular, el '10' regresó a la acción el pasado jueves en Kingston ante Cavalier por la Copa de Campeones de la Concacaf. Jugó 37 minutos y anotó un gol.

Y el domingo disputó todo el partido en la victoria 2-1 frente al Atlanta United, por la cuarta fecha de la temporada de la MLS, con buena participación y marcando un tanto.

El 24 de junio cumplirá 38 años y, aunque su talento sigue intacto, el desgaste físico se hace cada vez más evidente en el Inter Miami. Ahora queda por ver cómo afrontará la exigente doble fecha de eliminatorias y en qué condiciones terminará.

Apenas días después del partido inaugural del Mundial, programado para el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México, Messi soplará las 39 velitas.

Competitivo como pocos y siempre en busca de más gloria, La Pulga podría aspirar a convertirse en el primer futbolista en jugar seis Mundiales, siempre que le dé a Scaloni el "ok" para el 2026.

O quizás, la cercana clasificación de la Albiceleste al Mundial, que podría concretarse ante acérrimos adversarios, sea una de esas que él mismo definió como una de sus "últimas batallas".

FUENTE: AFP