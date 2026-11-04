La NFL busca consolidarse en España con su segundo partido en el Santiago Bernabéu

Vista general del estadio Santiago Bernabéu antes del partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en Madrid, el 16 de noviembre de 2025.

La NFL regresa este domingo al estadio Santiago Bernabéu con el enfrentamiento entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, en lo que será su segundo partido oficial en España. La competición estadounidense pretende aprovechar nuevamente el escaparate de Madrid para impulsar su expansión y consolidar su presencia en el mercado español durante todo el año.

El objetivo de la liga va más allá de organizar un encuentro anual. La NFL quiere convertir su presencia en España en un proyecto permanente, con actividades para los aficionados, acuerdos comerciales y el desarrollo de nuevas iniciativas que permitan acercar el fútbol americano a diferentes públicos.

Así lo explicó Rafael de los Santos, director de la NFL en España, durante la NFL Media Summit, un encuentro con periodistas y representantes de medios de comunicación que marca el comienzo de una semana de actividades en la capital española.

«Estos partidos siempre los enfocamos como una pequeña Super Bowl: durante la semana pasan cosas, vamos creando ese 'momentum', van llegando los aficionados, vienen de muchos sitios distintos y llenan los rincones de Madrid», señaló De los Santos.

Entre las principales iniciativas destacan la NFL House, un espacio de encuentro para aficionados y socios comerciales; la NFL Experience, destinada a acercar el deporte al público, y la tienda oficial de la competición en el Santiago Bernabéu, que abrirá sus puertas desde el jueves hasta el lunes.

El responsable de la NFL en España destacó que la edición anterior superó las expectativas en cuanto a asistencia y participación de los aficionados, por lo que la organización busca ampliar la experiencia en esta segunda visita.

«Este partido es la base y el escaparate sobre el que queremos construir la presencia de la NFL. Esto es una semana y un día, pero queremos estar presentes el resto de los 364 días del año», afirmó.

Una estrategia de expansión internacional

Gerrit Meier, director general y responsable internacional de la NFL, también destacó la importancia de regresar a Madrid y valoró la acogida que recibió la competición durante su primera experiencia en España.

«Madrid es una de esas ciudades increíbles, con su gente, su cultura y su calidez. Después del partido, todo el país despertó a lo que era y a lo que podía llegar a ser», comentó.

Meier recordó que la NFL disputará nueve partidos internacionales durante esta temporada, como parte de su estrategia para convertirse en una marca deportiva global. Sin embargo, insistió en que la expansión no puede depender exclusivamente de los encuentros oficiales.

«El verdadero trabajo empieza mucho antes y continúa mucho después de que se juegue un partido. Por eso sabemos que tenemos que estar en el mercado los 365 días del año. Sabemos que es un juego americano, pero queremos envolverlo en todo lo que es español», agregó.

En ese proceso, los acuerdos comerciales también desempeñan un papel fundamental. Pablo Moyano, responsable de colaboraciones comerciales de NFL España, explicó que los patrocinadores permiten desarrollar iniciativas y conectar con nuevas audiencias.

«Queremos que la NFL sea una plataforma que aporte valor a las empresas, con la que puedan innovar y a través de la cual puedan conectar con nuevas audiencias», manifestó.

Por su parte, Alex Wicks, CEO del Real Madrid Estadio, resaltó que la colaboración con la competición estadounidense forma parte de la estrategia del Santiago Bernabéu para convertirse en un recinto de referencia mundial más allá del fútbol.

«La colaboración con la NFL es un ejemplo perfecto de cómo podemos atraer a nuevos públicos al Bernabéu y ofrecer la oportunidad de darnos a conocer en un escenario mundial», afirmó.

Wicks también definió el acuerdo como una alianza a largo plazo entre dos marcas internacionales, con la intención de convertir el partido en una de las grandes citas deportivas, culturales y de entretenimiento del calendario madrileño.

El flag football mira hacia los Juegos Olímpicos

La estrategia de crecimiento de la NFL en España también contempla el desarrollo del flag football, una modalidad sin contacto del fútbol americano que formará parte del programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ángel Herraiz, responsable de operaciones de negocio de NFL España, destacó el potencial de esta disciplina para atraer nuevos participantes, especialmente entre los más jóvenes.

«A día de hoy es un deporte superincipiente. Va a ser olímpico y eso hace que los jugadores vean la posibilidad de ir a unos Juegos como algo más cercano que en otros deportes», explicó.

Lina Carlos de Vergara, responsable de marketing de NFL España, también defendió las NFL Experiences como una herramienta para acercarse a clubes y aficionados de distintas regiones del país.

Con el regreso al Santiago Bernabéu, la NFL busca dar otro paso en su expansión internacional y transformar una cita deportiva puntual en una plataforma de crecimiento comercial, cultural y deportivo que mantenga vivo el interés por el fútbol americano durante los 365 días del año.