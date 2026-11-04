Djokovic vuelve a celebrar en un Masters 1000

El serbio Novak Djokovic saca contra el monegasco Valentin Vacherot durante su partido individual masculino en el segundo día del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, en el Plenitude Arena de Nanterre, en las afueras de París, el 3 de noviembre de 2026.

Novak Djokovic recuperó la sonrisa en los torneos Masters 1000 al debutar con una trabajada victoria en el Masters de París. El serbio remontó ante el monegasco Valentin Vacherot, mientras que el español Rafael Jódar sufrió una derrota frente al noruego Casper Ruud que complica sus opciones de disputar las Finales ATP de Turín.

Djokovic, actual número 11 del mundo y ganador de 24 títulos de Grand Slam, se impuso por 6-7 (5), 7-5 y 6-1 después de más de dos horas y media de partido. El triunfo le permitió poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en torneos de categoría Masters 1000.

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El antiguo número uno del mundo no conseguía una victoria en esta categoría desde marzo, cuando alcanzó los cuartos de final de Indian Wells. En París, donde no partía como cabeza de serie, tuvo que exigirse al máximo para superar a un rival que llegaba con confianza tras conquistar el domingo el título del ATP 500 de Basilea.

Vacherot, número 27 del ranking mundial, había ganado el primer set y conseguido una ventaja en el segundo, pero Djokovic reaccionó para cambiar el rumbo del encuentro y sellar su clasificación.

«Sabía que al entrar en la pista iba a ser un partido muy ajustado, y así fue», reconoció el serbio, quien también destacó el potente servicio de su adversario.

Djokovic, de 39 años, se enfrentará en la siguiente ronda al australiano Rinky Hijikata, procedente de la fase clasificatoria. El siete veces campeón del torneo parisino necesita alcanzar al menos las semifinales para mantener sus opciones de clasificarse a las Finales ATP, que se disputarán en Turín del 15 al 22 de noviembre.

Jódar pierde terreno en la lucha por Turín

Por su parte, Rafael Jódar sufrió un revés importante en sus aspiraciones de disputar por primera vez el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada.

El español, de 20 años y recién incorporado al Top 10 del ranking mundial, cayó en segunda ronda ante Casper Ruud por 6-3 y 6-4. El noruego, actual número 23 del mundo, dominó desde el comienzo con un planteamiento ofensivo que incomodó al madrileño.

«Fue un partido equilibrado, pero yo no jugué a mi mejor nivel. Él supo jugar muy bien de principio a fin del partido y me puso en una situación incómoda en la pista», explicó Jódar después del encuentro.

La derrota deja al español en la novena posición de la Race ATP, clasificación que contabiliza los resultados obtenidos durante 2026 y determina los participantes en las Finales ATP. Es el último puesto de acceso al torneo, aunque la situación todavía puede cambiar.

Jódar deberá estar pendiente de los resultados de sus principales perseguidores en París: el australiano Alex de Miñaur, Novak Djokovic y el estadounidense Taylor Fritz.

De Miñaur debutará frente al argentino Tomás Etcheverry, mientras que Djokovic se medirá a Hijikata y Fritz tendrá como rival al eslovaco Alex Molcan.

La ausencia por lesión del italiano Jannik Sinner abre una plaza adicional en la clasificación, lo que mantiene las posibilidades del español, aunque su eliminación le obliga ahora a depender de lo que suceda con sus competidores directos.