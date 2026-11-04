miércoles 4  de  noviembre 2026
Fórmula 1

Haas aparta a Esteban Ocon y confirma a Rafael Câmara para el GP de Brasil La escudería Haas anunc

Haas anuncia la salida de Esteban Ocon y confirma al brasileño Rafael Câmara para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

El piloto francés Esteban Ocon, del equipo Haas F1, compite durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México de Fórmula 1 en el circuito Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el 30 de octubre de 2026.

El piloto francés Esteban Ocon, del equipo Haas F1, compite durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México de Fórmula 1 en el circuito Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el 30 de octubre de 2026.

Yuri CORTEZ / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La escudería Haas anunció este martes la salida del piloto francés Esteban Ocon, apenas cuatro días después de haberlo sustituido para el Gran Premio de Ciudad de México. El equipo estadounidense confirmó que el brasileño Rafael Câmara, quien ya tenía asegurado un asiento para la próxima temporada, tendrá la oportunidad de debutar en la Fórmula 1 durante su carrera de casa.

El jefe de equipo, Ayao Komatsu, explicó que la decisión responde a los intereses deportivos de la escudería de cara al futuro, aunque evitó ofrecer detalles concretos sobre la ruptura con Ocon.

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«Estas decisiones nunca se toman a la ligera, como ocurrió en Ciudad de México, pero ahora, al igual que entonces, creemos firmemente que es lo mejor para el equipo de cara al futuro», señaló Komatsu en un comunicado.

La salida del francés se produce después de varios días de rumores sobre un supuesto enfrentamiento físico con Komatsu. Sin embargo, Ocon negó que se hubiera producido algún incidente de violencia. El propio piloto reconoció el domingo que existieron diferencias de opinión con la dirección del equipo, aunque prefirió no profundizar en el asunto.

Haas tampoco ofreció explicaciones adicionales y se limitó a señalar que las conversaciones con el piloto forman parte de un asunto interno que seguirá manteniendo en privado.

Ocon, quien debutó en la Fórmula 1 en 2016 y acumula 198 grandes premios, tenía un contrato de una sola temporada con Haas. Su salida llega cuando restan únicamente cuatro carreras para finalizar el calendario de 2026.

En el Gran Premio de México, el francés había sido sustituido por el japonés Ryo Hirakawa, quien consiguió sumar un punto tras finalizar décimo. Sin embargo, Hirakawa no estará disponible para competir en Brasil debido a un compromiso previo con Toyota en la última prueba del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), donde todavía tiene opciones de luchar por el título de pilotos.

Ante esta situación, Haas apostará por Câmara, quien tendrá la oportunidad de mostrar sus condiciones ante el público brasileño y comenzar a familiarizarse con la máxima categoría del automovilismo antes de incorporarse definitivamente al equipo la próxima temporada.

"Conocemos las capacidades de Rafa y estamos deseando darle la bienvenida al equipo este fin de semana para su debut en la Fórmula 1 al volante del VF-26 en Brasil", añadió Komatsu.

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