Arranca la actividad de la NFL y es momento de dar los pronósticos

El linebacker #53 de los Seattle Seahawks, Boye Mafe, intenta bloquear al quarterback #10 de los New England Patriots, Drake Maye, durante el Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026.

La NFL arranca esta semana y con ello nuevamente se reviven viejas rivalidades en el emparrillado, con equipos que quieren levantar nuevamente el Vince Lombardi y unos pocos tratando de enderezar su historia.

La temporada no puede iniciar de mejor manera. Con una reedición del último SuperBowl entre New England y los Seahawks. Pero no únicamente los campeones generan atención. También lo hacen los novatos, los latinos y los equipos que buscan el famoso ‘comeback’.

En la actualidad del tema, Rickie Ricardo, embajador de Draft Kings, habla de lo que se puede esperar esta temporada.

‘Creo que esta puede ser la temporada de los Bengals, si Joe Burrow pueda mantenerse sano en la temporada. Además el Super Bowl es nuevamente en Los Angeles, el mismo lugar en donde perdieron ante los Rams en el 2022”, admite.

Pero los momios y las estadísticas están de un lado: los Rams de Los Angeles, que esta temporada arrancan actividad en Nueva Zelanda frente a los 49ers. “Los Rams han armando tremendo equipo, principalmente con la llegada de Myles Garrett y tienen la ventaja de que nuevamente reciben el Super Bowl en su casa”, afirma Ricardo.

Y es que Garrett, quien llega procedente de Cleveland es una de las grandes apuestas de Sean McVay.

En esa misma conferencia, otro de los grandes candidatos son las Aguilas de Filadelfia, campeón del SuperBowl hace dos temporadas. “Gran parte de la posibilidades del equipo pasan por las manos de Jalen Hurts. Mover a AJ Brown a los Patriotas es un movimiento interesante”, admite Ricardo.

Sin embargo, en la Nacional, hay un equipo que siempre acapara las miradas pero que al parecer tienen poco para cambiar su suerte este temporada. “Me preocupan los Dallas Cowboys porque Dak Prescott es ya un veterano en su posición y como todas las temporadas, llega con una expectativa alta”, considera Ricardo.

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025. AFP

El REGRESO DE MAHOMES

Para Ricardo, uno de los grandes regresos en la temporada se llama Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs. ‘Creo que Mahomes y Andy Reid estarán de regreso en esta temporada. Con Patrick sano y Travis Kelce recién casado y feliz, pueden ser la gran oposición para Denver en el Oeste de la America’, apunta Ricardo.

Y es que en esa división los Broncos dominaron luego de varias temporadas de ostracismo y ahora tendrán mayor oposición para seguir avanzando primero.

En cuanto a los jóvenes, este veterano comentarista enefelero apunta a que en los Osos de Chicago debe consolidarse el mariscal de campo, Caleb Williams, y en los Raiders, aunque no arranque como titular, el cubano Fernando Mendoza podría ser el inicio de una nueva era del cuadro maloso.

‘Pero si hablamos de los jugadores jóvenes, aunque está en un equipo que en teoría no tiene mucho protagonismo, Jeremiyah Love es un atleta de otro nivel y puede ser de los mejores jugadores de la temporada’, finaliza.