Xabi Alonso añade dudas al futuro de Enzo Fernández en el Chelsea

El exentrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, reacciona tras el partido final de la Supercopa de España.

LONDRES.- El entrenador Xabi Alonso , que dejó fuera a Enzo Fernández del partido del jueves ante el Luton en la Copa de la Liga , pareció señalar la puerta de salida al mediocampista argentino al exigir "ganas de jugar" para entrar en sus planes para los partidos.

La prensa británica considera esas palabras un dardo directo a Fernández, en un momento en el que se intensifican los rumores sobre un posible pase al Manchester City en una operación millonaria.

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El argentino fue suplente y entró en juego el lunes en la victoria 3-2 en el campo del Fulham, en la primera jornada de la Premier League, pero podría quedar fuera de los planes de Alonso para medirse al Brighton en la segunda fecha, este domingo.

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A mediados de este mes, Fernández fue abucheado por los hinchas del Chelsea en un amistoso de pretemporada ganado a la Real Sociedad (3-1), evidenciando el malestar de la grada con el jugador por su deseo de abandonar la entidad, a la que llegó a principios de 2023 procedente del Benfica portugués.

"Tenemos que tener todo en cuenta: los jugadores que atraviesan un buen momento, los que no sienten esa energía para jugar. Para mí es muy importante que tengan ese deseo de jugar y que lleguen bien preparados", dijo Alonso.

"Hablamos y decidimos que (para el partido contra el Luton) era mejor que no formara parte de la convocatoria. Es un jugador de primer nivel, de eso no hay ninguna duda", apuntó.

Una pretemporada costosa

Un traspaso de Fernández ayudaría, además, a los Blues a equilibrar su balance en el mercato, después de una campaña de pretemporada de fuertes inversiones, con la llegada de Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Marco Palestra, Valentín Barco, Pep Chavarría, Danny Welbeck, Emmanuel Emegha y Geovany Quenda, por un total global de 300 millones de libras (350 millones de euros o 406 millones de dólares).

Se espera, además, la llegada inminente del arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, procedente del Aston Villa, también según la prensa británica.

Alonso, una de las novedades del equipo londinense, se mostró satisfecho con el plantel que ha ido armando su club.

"Estamos bastante cerca del plan que teníamos. Veremos dónde terminamos, si se ejecuta por completo o si todavía quedan algunas cosas por hacer", indicó sobre posibles modificaciones en los últimos días del mercado.

FUENTE: AFP